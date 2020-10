Thu giữ gần 200 kg thịt chim trời ở Đức Thọ và Can Lộc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 200 kg gồm thịt chim đông lạnh và cá thể chim đang còn sống, tại 2 cơ sở kinh doanh ở Đức Thọ và Can Lộc (Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng kiểm đếm số lượng thịt chim được lưu giữ tại cơ sở của gia đình chị Trần Thị Hằng (Đức Thọ)

Vào hồi 9h ngày 13/10/2020, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp Công an huyện Đức Thọ, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Thọ, Thú y Đức Thọ kiểm tra đột xuất cơ sở tập kết, kinh doanh động vật rừng (chim trời) do chị Trần Thị Hằng (SN 1982) ở tổ dân phố Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ làm chủ.

Nhiều cá thể chim trời còn sống được nhốt tại cơ sở của gia đình chị Trần Thị Hằng

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tàng trữ 134,2 kg sản phẩm động vật gồm các loại chim (tự nhiên) đã qua sơ chế, được bảo quản bằng 3 tủ đông và 80 cá thể chim còn sống gồm: vạc, le le…

Lực lượng Cảnh sát môi trường tiến hành lập biên bản, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy số hàng hóa theo quy định. Đối với những cá thể chim đang còn sống sẽ bàn giao cho lực lượng kiểm lâm theo dõi và tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Lực lượng chức năng lập biên bản làm việc tại nhà hàng Minh Hoa (thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc)

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc), Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp Công an huyện Can Lộc, Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc và Thú y Can Lộc kiểm tra đột xuất nhà hàng Minh Hoa do ông Trần Bá Minh làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hơn 50 kg thịt chim đã đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Theo ông Trần Bá Minh, số hàng hóa trên được mua về dự trữ tại nhà để cung cấp cho một số khách hàng khi có nhu cầu.

Lực lượng Cảnh sát môi trường tiến hành lập biên bản, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy số hàng hóa theo quy định.

Hùng - Nhung