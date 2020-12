Vụ 6 người tử vong ở Campuchia: Công an Hà Tĩnh khởi tố 5 đối tượng

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Như thông tin đã đưa, tối ngày 5/11/2020, tại huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep, Campuchia đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong số các nạn nhân có 6 công dân Việt Nam thiệt mạng và 5 công dân khác bị thương.

6 công dân Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Campuchia Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã chủ động liên hệ với chính quyền sở tại để xác minh thông tin.

Qua quá trình điều tra xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan xác định, 11 công dân bị nạn nêu trên đã từng có quá trình lao động tại Thái Lan nhưng vì dịch bệnh Covid-19 nên trở về Việt Nam và cư trú tại địa phương từ đầu năm 2020.

Từ trái qua phải: Trần Văn Sơn, Nguyễn Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Nhật Quang. Trong đó, Nguyễn Ngọc Hoàn, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thiện là 3/5 đối tượng bị khởi tố; Trần Văn Sơn và Nguyễn Nhật Quang là các đối tượng liên quan.

Đến khoảng tháng 10/2020, do có nhu cầu muốn trở lại Thái Lan lao động nhưng vì các cửa khẩu chưa mở cửa cho người qua lại nên các công dân này đã liên hệ tìm người đưa sang Thái Lan bằng đường tiểu mạch.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Thông qua các mối quan hệ quen biết và mạng xã hội facebook, biết được Trần Văn Minh (SN 1999, trú tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) là người thường tổ chức đưa người Việt Nam sang Thái Lan lao động bằng đường tiểu mạch nên 11 công dân này đã liên hệ với Minh để được đưa sang Thái Lan.

Được Minh đồng ý với chi phí mỗi người 20.000 bat (tương đương khoảng 15 triệu đồng), bằng cung đường: đi vào TP Hồ Chí Minh, lên Tây Ninh, đi bằng đường tiểu mạch qua khu vực biên giới Tây Ninh – Campuchia, qua Campuchia sang Thái Lan.

Bị can Nguyễn Văn Thiện (SN 1991, trú tại xã Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh) tại cơ quan điều tra.

Sau khi thống nhất chi phí và cách thức đi, Minh hẹn những người lao động ngày 4/11/2020 có mặt tại TP Hồ Chí Minh. Khi những công dân trên đến sân bay Tân Sơn Nhất, Minh đón và đưa họ về nghỉ tại nhà trọ.

Sau đó, Minh liên hệ với Võ Chí Công (sinh năm 1986, trú tại xã Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh) để Công thuê xe ô tô chở số công dân nói trên lên khu vực biên giới Tây Ninh.

Sau khi nhận điện thoại của Minh, Võ Chí Công đã liên hệ với Nguyễn Nhật Quang (SN 1996, trú tại xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh) thuê 1 xe 16 chỗ để chở số người trên từ TP Hồ Chí Minh về nhà Quang thuộc xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (gần khu vực biên giới giáp với Campuchia) với giá 2 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1983, trú tại xã Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh) tại cơ quan điều tra.

Sau khi gọi điện sắp xếp xong, trưa ngày 5/11/2020, Minh đến tại phòng trọ thu mỗi người 6,5 triệu đồng, số còn lại sẽ thu đủ khi sang đến Thái Lan. Tuy nhiên, tại đây có 2 công dân là Phạm Viết Lợi và Đặng Văn Vịnh đã nộp đủ tiền cho Minh.

Khoảng 13 giờ ngày 5/11/2020, Trần Văn Sơn (SN 1972, trú tại xã Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, lái xe cho gia đình Quang) điều khiển xe ô tô 16 chỗ, mang biển kiểm soát 51B-04814 đến đưa 11 công dân lên biên giới Tây Ninh.

Khi Sơn đưa xe đến, Minh trực tiếp đưa 11 người lên xe, sau đó Minh đưa cho Sơn 55 triệu đồng để chuyển lại cho Võ Chí Công. Sau đó, Sơn điều khiển xe chở 11 công dân về nhà Quang ở Tây Ninh, còn Minh ở lại TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, xe về đến nhà của Nguyễn Nhật Quang, Sơn gặp Quang và đưa cho Quang số tiền 55 triệu đồng Minh gửi cho Công rồi ra về. Sau khi biết được các công dân đã về đến nhà Quang, Công đến gặp Quang nhận 55 triệu đồng, rồi trả cho Quang 2 triệu đồng tiền thuê xe và dặn Quang cho 11 người đó tạm nghỉ tại nhà Quang, Công sẽ sắp xếp người đón đưa đi Campuchia.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Công trực tiếp và thuê Nguyễn Văn Thiện (SN 1991), Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1983), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991) đều trú tại xã Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh đi xe máy đến chở lần lượt 11 công dân lao động qua đường tiểu mạch vượt biên sang Campuchia.

24 giờ cùng ngày, các đối tượng tại Campuchia đưa 11 công dân lên một chiếc xe khách 12 chỗ, màu trắng, chở đi sâu vào nội địa Campuchia để sang Thái Lan. Đến khoảng 2 giờ 30’ ngày 6/11/2020, khi đi đến tỉnh Siem Reap – Campuchia thì chiếc xe khách chở 11 công dân nêu trên bị tai nạn, làm 6 người chết và 5 người bị thương.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Võ Chí Công, Nguyễn Ngọc Hoàn, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thiện về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Hiện tại, 2 đối tượng Võ Chí Công và Trần Văn Minh đang lẩn trốn.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nhung - Cường