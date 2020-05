Đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh thu gom rác, bảo vệ môi trường biển

Sáng 10/5, gần 200 ĐVTN, tình nguyện viên và người dân cùng tham gia làm sạch, thu gom và xử lý rác thải tại bãi biển Thạch Hải (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Chương trình do Công đoàn, Đoàn thanh niên Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp tỉnh, Chi đoàn Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh, UBND xã Thạch Hải cùng đội tình nguyện Zero Waste tổ chức

Chương trình đã thu hút gần 200 ĐVTN, tình nguyện viên cùng người dân hăng hái tham gia.

Các loại rác thải được thu gom, phân loại...

...và tập kết để xử lý

Trong thời gian một buổi, ĐVTN, tình nguyện viên và người dân đã làm sạch 1 km chiều dài bãi biển

Đây là hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức người dân, cùng nhau hành động vì một bãi biển xanh, sạch. Đồng thời là hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp của các đơn vị.

Cũng trong dịp này, Đoàn thanh niên Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 5 thùng rác trị giá 4 triệu đồng cho địa phương.

Nhất Đình