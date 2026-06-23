Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Duy Lâm tiếp dân định kỳ vào ngày mai

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo tiếp dân định kỳ tháng 6/2026 của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và chương trình công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2026 từ 8 giờ ngày 24/6, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 81 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Đối tượng tiếp là công dân được cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp.
Công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác xây dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; vụ việc đã được chính quyền, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, còn có ý kiến, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trường hợp khác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định.
Không tiếp công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và đã có thông báo bằng văn bản chấm dứt việc tiếp và giải quyết nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tu bổ di tích trên địa bàn...
Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Từ 177 tác phẩm lọt vào chung khảo, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX năm 2025 đã thảo luận, thẩm định và chọn ra 123 tác phẩm xuất sắc để trao 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích.
Trong dòng chảy không ngừng của thông tin, những tác phẩm báo chí kịp thời, chính xác luôn mang đến cho công chúng góc nhìn chân thực về cuộc sống. Phía sau mỗi dòng tin, khuôn hình là sự dấn thân, trách nhiệm và những đóng góp thầm lặng của những người làm báo Hà Tĩnh trên hành trình phụng sự cộng đồng.
Lần đầu tiên tổ chức chấm và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp tỉnh, Hà Tĩnh đã ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các địa phương, cơ quan, đơn vị với hơn 10.000 tác phẩm tham gia.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Trong bối cảnh báo chí chuyển mình mạnh mẽ, hình ảnh phóng viên chỉ đảm nhận một công việc chuyên môn đang dần nhường chỗ cho những nhà báo đa năng, có thể tác nghiệp trên nhiều loại hình cùng lúc. Xu hướng ấy đang hiện hữu ngày càng rõ nét tại Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Yêu cầu về báo chí đa loại hình, đa nền tảng không chỉ là mục tiêu tôn chỉ của toàn cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh mà đang trở thành nhận thức, hành động trong chính mỗi phóng viên, biên tập viên.
Ở những vùng biên giới, miền núi, khu dân cư biệt lập, việc Hà Tĩnh giữ lại những thôn, tổ dân phố chưa đạt chuẩn quy mô là lựa chọn cần thiết nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý, ổn định đời sống nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, lãnh đạo UBND tỉnh do đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ hội trường chính trị đến hiện trường thiên tai, từ những sự kiện lớn đến từng khoảnh khắc đời thường, người làm báo Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời, dấn thân tác nghiệp để ghi lại hơi thở cuộc sống và lan tỏa thông tin chân thực đến bạn đọc.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.
Trong những ngày này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), công tác chuẩn bị cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được gấp rút hoàn tất, với quyết tâm cao sớm trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 của đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!