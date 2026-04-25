C-THRU: Công nghệ thực tế tăng cường năng lực ứng phó cháy, nổ

(Baohatinh.vn) - C-THRU không chỉ là công nghệ mới mà là xu hướng xu hướng tất yếu của lực lượng PCCC chuyên nghiệp trong kỷ nguyên 4.0, tăng cường sự an toàn và hiệu quả trong công tác PCCC&CNCH.

Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các vụ hỏa hoạn tại các tòa nhà cao tầng và ngõ hẻm sâu tại Việt Nam đang trở nên ngày càng phức tạp. Thách thức lớn nhất đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH) là việc tìm kiếm nạn nhân trong môi trường khói dày đặc, thiếu tầm nhìn và thiếu thông tin hiện trường. Để giải quyết vấn đề này, công nghệ C-THRU do hãng Qwake Technologies (Hoa Kỳ) phát triển đang nổi lên như một giải pháp cứu cánh giúp thay đổi hoàn toàn cục diện tác chiến của lực lượng PCCC&CNCH.

1. C-THRU là gì?

C-THRU không chỉ là một thiết bị quan sát thông thường mà là một hệ thống hỗ trợ thị giác toàn diện dựa trên nền tảng thực tế tăng cường (AR), được thiết kế để giúp lính cứu hỏa nhìn xuyên qua khói dày đặc và bóng tối trong thời gian thực. Hệ thống bao gồm hai thành phần cốt lõi:

- C-THRU Navigator: Thiết bị gắn trực tiếp lên mũ bảo hộ, tích hợp camera hồng ngoại và màn hình hiển thị trước mắt (HUD). Thay vì tạo ra một môi trường hoàn toàn giả lập như thực tế ảo (VR), AR trong thiết bị C-THRU Navigator sử dụng màn hình HUD (hiển thị trong tầm nhìn) để cung cấp các lớp thông tin bổ sung như đường viền vật thể, điểm nóng và định hướng di chuyển trực tiếp vào tầm nhìn thực của người dùng.

- Visual Command: Thiết bị cầm tay (như máy tính bảng) dành cho người chỉ huy, thiết bị này nhận dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực từ lính cứu hỏa, từ đó hỗ trợ cho người chỉ huy đưa ra chỉ đạo nhanh chóng, chính xác.

Hình ảnh màn hình hiển thị tại thiết bị cầm tay của chỉ huy.

2. Các tính năng công nghệ chính của thiết bị:

Thiết bị này được gắn trực tiếp lên mũ bảo hiểm hoặc tích hợp vào mặt nạ phòng độc, cung cấp cho lính cứu hỏa các lớp thông tin hình ảnh quan trọng:

- Công nghệ Edge Detection (Phát hiện cạnh): Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét môi trường và tạo ra các đường viền (thường là màu xanh lá cây) bao quanh các vật thể như tường, cửa, chướng ngại vật và nạn nhân.

- Hình ảnh nhiệt (Thermal Imaging): Tích hợp camera nhiệt tốc độ cao giúp xác định các điểm nóng hoặc vị trí người gặp nạn nhanh gấp 2 lần so với phương pháp truyền thống.

- Livestream thời gian thực: Hình ảnh từ góc nhìn của lính cứu hỏa được truyền trực tiếp đến máy tính bảng của chỉ huy (C-THRU Visual Command) bên ngoài hiện trường để phối hợp tác chiến.

- Hỗ trợ định hướng: Hệ thống có tính năng "backtracking" (theo dấu ngược) giúp lính cứu hỏa tìm đường thoát hiểm an toàn theo lộ trình đã đi vào.

3. Cấu trúc và tích hợp vào mũ bảo hộ​

- Thiết kế mô-đun tiện lợi: C-THRU Navigator có thiết kế hai phần, cho phép dễ dàng gắn vào hoặc tháo ra khỏi mũ bảo hộ, giúp linh hoạt trong việc sử dụng và bảo trì.

Hình ảnh mô-dun được tích hợp vào mũ bảo hộ.

- Camera nhiệt hiệu suất cao: Sử dụng cảm biến LWIR với độ phân giải 320 x 240 pixel, cung cấp hình ảnh nhiệt rõ nét trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.​

- Màn hình hiển thị AR: Màn hình HUD được đặt trước mắt người dùng, hiển thị thông tin như đường viền vật thể, điểm nóng và định hướng di chuyển, giúp tăng cường khả năng nhận thức, đánh giá tình huống.​

Hình ảnh màn hình hiển thị được tích hợp trước mắt người dùng.

- Khả năng chịu nhiệt và va đập: Thiết bị có thể hoạt động liên tục ở nhiệt độ lên đến 66°C và chịu được nhiệt độ 815°C trong 10 giây, đáp ứng tiêu chuẩn NFPA 1801.​

- Kết nối và truyền dữ liệu: Hệ thống hỗ trợ kết nối Wi-Fi và LTE, cho phép truyền video trực tiếp đến máy tính bảng của chỉ huy, giúp theo dõi và điều phối hiệu quả theo thời gian thực.​

4. Ứng dụng thực tế tại các nước phát triển

Công nghệ này đã được kiểm chứng bởi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) và nhiều sở cứu hỏa lớn trên thế giới. Tại San Diego, thiết bị đã trở thành một phần trong chương trình huấn luyện chính thức từ năm 2022. Kết quả thực tế cho thấy những bước tiến vượt bậc:

- Giảm 60–70% thời gian tìm kiếm nạn nhân trong khu vực có khói dày đặc.

- Tăng gấp 3 lần độ chính xác trong việc định hướng, nhận diện vật thể và phân tích nhiệt.

- Giảm thiểu nguy cơ mất tích và thương vong của lính cứu hỏa trong các tình huống nguy hiểm.

- Cải thiện khả năng phối hợp chiến thuật giữa chiến sỹ và trung tâm chỉ huy thông qua truyền hình ảnh thời gian thực.

Bảng so sánh giữa có và không có C-Thru:

Chỉ số
Không có C-THRU
Có C-THRU
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ 4,5 phút
1,6 phút
Độ chính xác thao tác Trung bình
Tăng 300%
Định hướng trong khói Khó khăn
Ổn định
Nhận diện nạn nhân 42%
91%
An toàn khi rút lui, thoát hiểm 65%
98%
Đánh giá quá trình hoạt động, rút kinh nghiệm. Qua báo cáo của chiến sỹ
Có dữ liệu hình ảnh, cảm biến và bản đồ nhiệt
Hình ảnh so sánh tầm nhìn trong môi trường khói dày đặc giữa có và không có công nghệ C-Thru.

Không chỉ tại Mỹ, các quốc gia châu Âu như Hà Lan và Đức cũng đã tích hợp C-THRU vào các mô hình đào tạo AR giả lập kết hợp thực địa, giúp lính cứu hỏa làm quen với các hiện trường cháy phức tạp trước khi tác chiến thực tế.

4. Tiềm năng ứng dụng tại Việt Nam

Với đặc thù đô thị hóa nhanh và mật độ dân cư cao, Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc áp dụng công nghệ như C-THRU có thể mang lại nhiều lợi ích:

- Tăng độ an toàn cho chiến sỹ tham gia chữa cháy và CNCH: Tránh mất phương hướng, nâng cao khả năng đánh giá nhận thức trong hiện trường.

- Rút ngắn thời gian cứu nạn: Tìm người bị nạn nhanh hơn trong môi trường hạn chế tầm nhìn.

- Chỉ huy theo thời gian thực: Trung tâm chỉ huy có thể chỉ đạo dựa vào hình ảnh truyền về để đưa ra cảnh báo, chiến thuật phù hợp nhất.

- Đào tạo và huấn luyện mô phỏng AR: Môi trường huấn luyện sát thực tế mà an toàn.

- Phù hợp môi trường đô thị, khu công nghiệp: Các khu vực có kết cấu phức tạp, dễ xảy ra cháy.

C-THRU không chỉ là công nghệ mới mà là xu hướng xu hướng tất yếu của lực lượng PCCC chuyên nghiệp trong kỷ nguyên 4.0, tăng cường sự an toàn và hiệu quả trong công tác PCCC&CNCH. Việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư thí điểm và áp dụng tại Việt Nam là hướng đi thiết thực và bền vững cho một lực lượng chữa cháy và CNCH chính quy, tinh nhuệ và hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Người dân đang sinh sống, làm việc hoặc có kế hoạch đến Hải Phòng du lịch, trải nghiệm nay đã có thêm một kênh theo dõi dự báo thời tiết nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện. Website https://thoitiethaiphong.com, là một ứng dụng thông minh, cập nhật chi tiết theo thời gian thực các thông tin về thời tiết và du lịch Hải Phòng.
Thú cưng bỏ ăn, nôn liên tục, hay lừ đừ không rõ lý do và bạn không biết nên đợi thêm hay đưa đi khám ngay? Bài viết này giúp bạn xử lý đúng từng bước, từ nhận biết dấu hiệu nguy hiểm đến quy trình khám tại phòng thú y Tân Bình.
Trong kỷ nguyên công nghệ, việc tối ưu hóa quy trình chế biến thực phẩm không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng lao động mà còn là yếu tố quyết định đến lợi nhuận kinh doanh. Điện máy Phúc Hà tự hào là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng các chủ cơ sở bằng những thiết bị máy móc bền bỉ, hiện đại.
Sự kiện lễ công bố và ký kết đối tác chiến lược dự án Legacy 66 vừa qua tại Sheraton Saigon không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng của chủ đầu tư Tân Thành, mà còn là lời khẳng định về một biểu tượng sống mới, nơi chất lượng công trình được bảo chứng bởi những cái tên hàng đầu ngành xây dựng như DELTA.
Chọn đúng gói cước WiFi giúp bạn vừa tối ưu tốc độ truy cập, vừa tiết kiệm chi phí hằng tháng. Để tránh lãng phí băng thông hoặc tình trạng mạng chậm, hãy tham khảo các bí kíp xác định nhu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật ngay dưới đây.
Hệ thống điện nước gặp sự cố luôn là rắc rối lớn làm gián đoạn sinh hoạt gia đình và ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình. Tại Thành Vinh, suadiennuoctaivinh.com đang được biết đến là một nền tảng cung cấp dịch vụ sửa chữa, lắp đặt thực tế, minh bạch và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
Trong bối cảnh chương trình học ngày càng nâng cao, áp lực thi cử lớn và yêu cầu kiến thức ngày càng chuyên sâu, nhu cầu tìm trung tâm gia sư dạy kèm tại nhà chất lượng đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm.
Năm 2026, thị trường bất động sản phía Nam có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất lượng. Những dự án có giá trị thực, pháp lý minh bạch cùng khả năng vận hành bền vững như Monrei Saigon đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Chứng chỉ tiếng anh trở thành yêu cầu quan trọng với người đi làm tại Úc trong hành trình phát triển sự nghiệp. PTE nổi lên như giải pháp giúp tối ưu thời gian ôn luyện và chi phí thi cử. Lựa chọn đúng phương pháp học sẽ giúp rút ngắn lộ trình đạt mục tiêu một cách hiệu quả.
Việc cho bé làm quen với tranh tô màu động vật giúp kích thích trí tưởng tượng và khả năng quan sát. Tranh tô màu Online là nền tảng phù hợp, cung cấp đa dạng mẫu tranh miễn phí với nhiều chủ đề hấp dẫn. Nhờ giao diện dễ sử dụng và tính năng tô màu trực tuyến tiện lợi, bé có thể học tập, vui chơi và khám phá thế giới động vật một cách tự nhiên.
Trong cuộc sống hiện đại, việc tìm kiếm một khoảng không gian thư giãn ngay tại nhà ngày càng trở nên cần thiết. Không phải ai cũng có nhiều thời gian để chăm chút, vì vậy những giải pháp đơn giản và dễ áp dụng luôn được ưu tiên. Aquarium Vibe xuất hiện như một lựa chọn phù hợp, giúp người dùng tiếp cận không gian xanh theo cách nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.
Trong thế giới làm đẹp, mái tóc luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thể hiện phong cách cá nhân. Các xu hướng mới xuất hiện liên tục, nhưng không phải lựa chọn nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Tóc Có Gu mang đến nguồn thông tin dễ tiếp cận, giúp người đọc khám phá và chọn lọc xu hướng theo cách phù hợp nhất.
Miền Trung nắng gió, sương muối và những ngày bão cát gầm gào. Ở các công trường ven biển, tôi học được rằng an toàn bắt đầu từ quyết định rất sớm: chọn đúng chủng loại máy ngay từ ngày mở móng. Khi thiết bị đủ bền bỉ, mọi quy trình phía sau đều trơn tru hơn, con người tự tin hơn và tiến độ trở nên đo lường được.
Tai nghe JBL, cùng với các đối thủ như Sony và Samsung, đang tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý trong đầu năm 2026. Mỗi thương hiệu đều sở hữu những điểm mạnh riêng về chất âm, công nghệ và trải nghiệm sử dụng. Bài viết sau đây sẽ so sánh chi tiết để tìm ra cái tên nào sẽ nắm giữ "ngôi vương" trên thị trường.
Imperia Green Paradise là khu đô thị lấn biển có quy mô gần 2.870ha, đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư trong thời gian gần đây. Giữa bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, Imperia Green Paradise là lời giải hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một nơi an cư sống sang và sống xanh.
Ít ai biết rằng "trái tim" của chiếc xe thường bị kìm hãm bởi chính những bộ lọc gió nguyên bản vốn ưu tiên sự an toàn quá mức. Để phá vỡ những rào cản đó, nâng cấp lọc gió đã trở thành bước đi tiên quyết giúp khai mở tiềm năng thực sự của cỗ máy. STB Racing mang đến những "lá phổi" công nghệ cao, giúp động cơ hít thở dồi dào hơn, mạnh mẽ hơn và bền bỉ hơn trên mọi cung đường.
Trong những năm gần đây, du lịch trải nghiệm bằng xe máy mang tên Hà Giang Loop đã trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách quốc tế yêu thích khám phá. Tuy nhiên, với sức hút ngày càng tăng, tuyến đường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ.
Trong những năm gần đây, nhu cầu thi công và nâng cấp sân bóng rổ tại Việt Nam tăng mạnh. Từ trường học, trung tâm thể thao cho đến sân chơi cộng đồng, tất cả đều hướng tới một tiêu chuẩn chung: mặt sân phải an toàn, bền bỉ và có độ nảy ổn định. Và đó là lý do vì sao thảm sân bóng rổ trở thành lựa chọn gần như mặc định.
Xu hướng “Tropical Urban Living” đang tái định nghĩa chuẩn sống đô thị, khi đưa thiên nhiên vào trung tâm của mọi thiết kế và trải nghiệm. Đón đầu dòng chảy này, The Sentosa tại Vinhomes Star City (Thanh Hóa) được quy hoạch với không gian sống xanh rộng lớn, tiện ích đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa nhu cầu an cư và trải nghiệm nghỉ dưỡng, thu hút các gia đình trẻ.
Trong những năm gần đây, bếp từ Bosch trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam nhờ thiết kế sang trọng, độ bền cao và công nghệ nấu nướng hiện đại chuẩn châu Âu. Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ thiết bị điện tử nào khác, trong quá trình sử dụng lâu dài, bếp từ Bosch vẫn có thể phát sinh một số lỗi kỹ thuật cần được kiểm tra và xử lý kịp thời.
Trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến bùng nổ, website đã trở thành một hạ tầng thiết yếu, thay vì chỉ là lựa chọn mang tính bổ trợ như trước đây. Tuy nhiên, chi phí vẫn là rào cản lớn với cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.