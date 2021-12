16/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Vũ Quang đạt và vượt kế hoạch

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao, các lĩnh vực KT-XH, QP-AN của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Chiều nay (8/12), UBND huyện Vũ Quang tổ chức họp đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN năm 2021; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa V.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tình hình KT - XH của huyện Vũ Quang tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, trong số 21 chỉ tiêu về KT-XH của huyện có 16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu cơ bản đạt và 2 chỉ tiêu chưa đạt; giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2021 của huyện đạt hơn 3.700 tỷ đồng (bằng 100,46% kế hoạch năm và bằng 115,12% so cùng kỳ).

Trong đó: nông - lâm - thủy sản đạt gần 1.500 nghìn tỷ đồng (bằng 113,62% kế hoạch năm và bằng 112,7% so cùng kỳ); công nghiệp - xây dựng đạt hơn 1.600 tỷ đồng (đạt 111,55% kế hoạch năm và bằng 125,97% so cùng kỳ); thương mại - dịch vụ đạt hơn 640 tỷ đồng (đạt 66,14% kế hoạch năm và bằng 98,31% so cùng kỳ).

Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 13 nghìn tấn (đạt 106,17% kế hoạch năm và bằng 105,65% so cùng kỳ). Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,1 triệu đồng (tăng 5,73 triệu đồng so cùng kỳ).

Các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; Quốc phòng - An ninh được giữ vững.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang Nguyễn Trường Thọ trình bày dự thảo về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2025.

Huyện thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì ổn định hoạt động xây dựng nông thôn mới (NTM). Kết quả nghiệm thu đợt 1 năm 2021, toàn huyện có thêm 8 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu (đạt 66,7% kế hoạch năm); 184 vườn mẫu đạt chuẩn (đạt 79% kế hoạch năm); xây dựng được 10 cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh...

Đặc biệt, tháng 3/2021, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục được huyện thực hiện nghiêm trong từng cộng đồng dân cư. Huyện đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống dịch một cách quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang Phạm Duy Đạt: Năm 2021, phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh được địa phương triển khai hiệu quả, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động theo hướng thực chất, bền vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thống nhất các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa V để trình tại kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2021, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện KT-XH năm 2021, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Vũ Quang; Nghị quyết về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng: Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung khắc phục những vấn đề tồn đọng; đổi mới sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, huyện Vũ Quang xác định các nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, trọng tâm là làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu; ưu tiên các nguồn lực, tập trung cho xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Cùng đó, huyện xác định thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, đặc biệt là liên quan đến đất đai, đơn thư khiếu nại, tố cáo...

Văn Chung