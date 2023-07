Âm hưởng chuyến Chủ tịch nước thăm Áo, Italia và Vatican: Giữa trời nhìn lại

Những kết quả nổi bật chuyến thăm Áo, Italia, Vatican của Chủ tịch nước Với Áo Hai bên đã nhất trí cao về các biện pháp tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hai nước, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, văn hóa, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy hơn nữa quan hệ trong thời gian tới. Hai bên cũng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), phía Áo sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); thúc đẩy EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định là quy định về chống đánh bắt hải sản (IUU) đối với hải sản của Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu... Việt Nam và Áo cũng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước con người hai nước, thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Với Italia Italia khẳng định coi Việt Nam đối tác quan trọng hàng đầu của Italia tại khu vực Đông Nam Á, nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Italia, đề ra các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể để đưa hợp tác hai bên đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Italia cùng tham gia khuôn khổ Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP). Đặc biệt, Nghị viện Italia đã thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa EU và Việt Nam (EVIPA) ngay trong thời điểm chuyến thăm của Chủ tịch nước, qua đó tạo điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, công nghệ cao, phát triển xanh, nông nghiệp thông minh... Với Tòa thánh Vatican Hai bên đã công bố thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển trong quan hệ Việt Nam-Tòa thánh Vatican. Đây là kết quả của một quá trình trao đổi tích cực trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Giáo hoàng Francis và Thủ tướng, Hồng y Parolin bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển tích cực, đa dạng, phong phú của đời sống tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam, trong đó có Công giáo; nhất trí cho rằng Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng “đồng hành cùng dân tộc,” “giáo dân tốt là công dân tốt,” đồng thời giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam cần tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và Giáo hội. (Lược trích trả lời phỏng vấn TTX Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn)