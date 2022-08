Bộ trưởng Bộ Công an: Nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Ngoài sự nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất là cần nâng cao nhận thức cho người dân khi tham gia mạng xã hội.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn (Ảnh: Quochoi.vn).

Sáng 10/8, phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề, lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Công an. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trực tiếp tại Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến tới 62 đoàn ĐBQH các tỉnh/thành trực thuộc Trung ương. Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

2 tư lệnh ngành tham gia trả lời chất vấn

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là lần thứ hai Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức hoạt động chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, để lựa chọn đúng và trúng các lĩnh vực, vấn đề chất vấn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 2 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc (Ảnh: Quochoi.vn)

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về các vấn đề: Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên internet, quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tình trạng đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại trên mạng Internet.

Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ trả lời chất vấn về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn. Nhiệm vụ, giải pháp kích cầu du lịch sau đại dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch, chính sách khuyến khích xã hội hóa trong phát triển ngành du lịch. Công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di sản lịch sử quốc gia. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và đạo đức ứng xử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị ĐBQH bám sát chủ đề chất vấn, đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Các bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trước mắt và lâu dài, đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện giám sát.

Nỗ lực bảo đảm an ninh trên không gian mạng

Mở đầu phiên chất vấn, các giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân được ĐBQH đặc biệt quan tâm.

Trả lời vấn đề này, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã nỗ lực, quyết liệt xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng việc trình cấp có thẩm quyền xem xét nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về giải pháp, người đứng đầu ngành công an cho rằng cần quan tâm, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia môi trường mạng. Bên cạnh đó, Bộ Công an kịp thời vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ, rao bán dữ liệu cá nhân.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Xung quanh câu hỏi của đại biểu về vấn đề đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại trên mạng xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, hạn chế, ngăn chặn.

Đồng thời, bộ cũng đã đấu tranh, xử lý nghiêm minh với những hành vi cố tình đưa thông tin bịa đặt, sai sự thật lên mạng xã hội, hành vi xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; làm tốt công tác tuyên truyền định hướng dư luận.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Người đứng đầu ngành công an cũng đã đề cập rõ các giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an sẽ khẩn trương tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến bảo đảm an ninh mạng. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót, những lỗ hổng bảo mật, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định để bảo đảm an ninh mạng.

Củng cố lực lượng chuyên trách, thường trực giám sát đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Chủ động phát hiện, ngăn chặn các sự cố, nguy cơ gây mất an ninh, an toàn và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đến an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đặt câu hỏi về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã làm rõ các băn khoăn của đại biểu về CCCD và cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Bộ Công an sẽ tạo điều kiện cho công dân thông qua việc thống nhất với Bộ Ngoại giao tiến hành bị chú “nơi sinh” vào hộ chiếu mẫu mới.

Về giải pháp lâu dài, đề xuất Chính phủ báo cáo với Quốc hội sửa Luật Xuất nhập cảnh. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện, cấp đủ giấy tờ cho công dân trong việc cấp CCCD.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng giải trình về những vấn đề có liên quan.

Theo chương trình làm việc, chiều nay (10/8), Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng sẽ đăng đàn trả lời các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tin liên quan: Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 14 Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 14 để thực hiện công tác xây dựng pháp luật, xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội và thực hiện công tác giám sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Thùy Dương