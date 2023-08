Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện bảo đảm TT-ATGT dịp lễ Quốc khánh

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 về Ban An toàn giao thông tỉnh (báo cáo hàng ngày gửi trước 10h và báo cáo tổng hợp 4 ngày nghỉ lễ gửi trước 10h30 ngày 4/9/2023) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh.