Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản gửi các ban, ngành, địa phương về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường.

Tình huống trong một tiểu phẩm về bạo lực học đường của học sinh Trường THPT Hồng Lĩnh. Ảnh tư liệu

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra một số vụ bạo lực học đường nghiêm trọng liên quan đến học sinh, gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ứng xử văn hóa trong và ngoài trường học.

Theo đó, thực hiện nghiêm túc Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường; Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 về thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 29/11/2018 về triển khai thực hiện Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 509/KH-UBND ngày 16/12/2021 về triển khai chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030.

Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Tỉnh đoàn, Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật cho các em học sinh, học viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên.

Chỉ đạo hiệu trưởng, ban giám hiệu các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bạo lực học đường, xâm hại trẻ em cho học sinh, học viên, sinh viên các nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để quản lý chặt chẽ học sinh, sinh viên, kịp thời ngăn chặn các hành vi, biểu hiện vi phạm đạo đức, bạo lực học đường. Phối hợp triển khai nhiều biện pháp rà soát, nắm chắc tình hình học sinh, kịp thời giáo dục, theo dõi, giám sát nhằm ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, quay video clip về hành vi bạo lực rồi đăng lên mạng xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết nguyên nhân gây ra bạo lực học đường, trường hợp nếu để vụ việc xảy ra tại đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm và phối hợp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định.

Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH và UBND các địa phương hướng dẫn, tập huấn tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực học đường; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học. Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT và Quy chế phối hợp số 02/QC-CAT-SGDĐT ngày 30/3/2016 của Công an tỉnh và Sở GD&ĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục.

Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp triển khai mô hình “Phiên tòa giả định”, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”,... cho đoàn viên, thanh niên trong các trường học nhằm tuyên truyền, giáo dục cụ thể hơn về những tội danh như tội cố ý gây thương tích, tội làm nhục người khác và các hình phạt theo quy định pháp luật để học sinh, đoàn viên, thanh viên hiểu rõ, không vi phạm.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phối hợp tham gia tuyên truyền, giám sát việc thực hiện công tác phòng ngừa bạo lực học đường của các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục thuộc quvền quản lý, đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Có các giải pháp hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lỷ các hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trên địa bàn.

Tin liên quan: Làm gì để ngăn chặn nạn bạo lực học đường ở Hà Tĩnh?! Liên tiếp những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gần đây khiến dư luận phẫn nộ, quan ngại. Ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường đã không còn là trách nhiệm của ngành giáo dục mà cần sự vào cuộc tích cực của toàn xã hội.

Sơn Hà