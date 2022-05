Chuẩn bị chu đáo Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các phần việc phục vụ Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; đồng thời tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp.

Chiều 28/5, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022). Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh dự kiến được tổ chức vào ngày 11/6/2022. Để chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các sở, ngành đang tích cực triển khai các phần việc.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập: Sở đã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng lễ kỷ niệm; hiện nay sở đang tích cực phối hợp với đạo diễn Hà Thanh Hoàng bổ sung tư liệu xây dựng chương trình nghệ thuật tại một số di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở VH-TT&DL đang tập trung dự thảo chương trình, kịch bản lễ kỷ niệm; phối hợp với đạo diễn xây dựng chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm.

Sở cũng chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm sách, ảnh với chủ đề “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”; Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày các tài liệu, hiện vật về Bác Hồ; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thay các tấm pano tuyên truyền lớn và phối hợp với các địa phương trong toàn tỉnh triển khai chương trình tuyên truyền lưu động với chủ đề “Hà Tĩnh ghi nhớ ơn Người”...

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng phương án cảnh vệ, bảo vệ các đoàn lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Báo Hà Tĩnh mở chuyên mục hướng tới trên cả 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử, hiện đang chuẩn bị cho số báo đặc biệt chào mừng lễ kỷ niệm; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng kịch bản phim tài liệu “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo trung tâm văn hóa - truyền thông các huyện, thành, thị, hệ thống truyền thanh cơ sở chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tiếp sóng, đăng phát, lan tỏa các chương trình, sự kiện, phóng sự...

Hội Nhà báo tỉnh phát động và tuyên truyền giải báo chí “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phát động cuộc thi và triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật với chủ đề “Hà Tĩnh - 65 năm làm theo lời Bác”...

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu: Thành phố đã tập trung tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, đến nay việc tu bổ, chỉnh trang đã đạt 95% kế hoạch, dự kiến đến ngày 30/5 sẽ hoàn thành công trình.

UBND TP Hà Tĩnh tập trung tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; tổ chức phát động tháng cao điểm chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; phát động thực hiện các công trình chào mừng.

Đặc biệt, hướng tới lễ kỷ niệm, Hà Tĩnh triển khai trình diễn bay khinh khí cầu và vinh danh các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31 vào ngày 28-29/5/2022.

Chương trình lễ kỷ niệm dự kiến bao gồm các hoạt động: lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh; lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập TP Hà Tĩnh. Cũng tại chương trình lễ kỷ niệm, Hà Tĩnh sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào tối 11/6.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức hoạt động họp báo tuyên truyền về lễ kỷ niệm và đang tích cực chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về nội dung này cũng như các phong trào thi đua, hoạt động chào mừng diễn ra trên địa bàn.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành đã báo cáo chi tiết các phần việc mà đơn vị, sở ngành đang triển khai; kết quả công tác phối hợp nhằm chuẩn bị chu đáo các nội dung hướng tới lễ kỷ niệm.

Đại biểu cũng đề xuất một số ý kiến liên quan đến công tác hậu cần; kịch bản chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm; khung giờ phát sóng phim tài liệu “Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác”; công tác tuyên truyền, việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Các sở, ngành phải tập trung cao hơn nữa và tăng cường công tác phối hợp để đảm bảo chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm. Sở VH-TT&DL, Đài PT-TH tỉnh và đạo diễn chương trình nghệ thuật cần có sự phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo chất lượng, thời lượng chương trình. Bên cạnh nguồn ngân sách, các đơn vị tiếp tục nỗ lực xã hội hóa nguồn lực để triển khai hoạt động lễ kỷ niệm...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Thời gian từ nay đến khi diễn ra lễ kỷ niệm không còn nhiều, các đơn vị, sở, ngành, địa phương liên quan cần tập trung thực hiệc các phần việc được giao đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, cần chủ động tính thêm các phương án xử lý tình huống trong các bối cảnh thời tiết thay đổi để đảm bảo chương trình diễn ra trọn vẹn nhất.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong triển khai các hoạt động chuẩn bị hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh. Biểu dương hoạt động trình diễn bay khinh khí cầu và kết hợp vinh danh các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, phần việc.

Trong đó lưu ý Sở VH-TT&DL tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức hoạt động trình diễn bay khinh khí cầu đảm bảo an toàn; phối hợp hoàn thiện chương trình nghệ thuật đảm bảo trang trọng, thể hiện được nét văn hóa, con người Hà Tĩnh; thành phố Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức các điểm biểu diễn văn nghệ, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan sôi nổi, lan tỏa; Công an tỉnh, Quân sự tỉnh phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau lễ kỷ niệm...

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh cần tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động, sản xuất trong các các bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân nhằm tạo khí thế sôi nổi, vui tươi hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của tỉnh nhà.

Anh Thùy - Thu Hà