Công an xã chính quy ứng cử đại biểu HĐND như thế nào?

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nhuần đã thông tin cụ thể về việc giới thiệu công an chính quy về xã (gọi tắt công an xã) ứng cử đại biểu HĐND các cấp khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) tặng quân tư trang cho tân binh trước khi nhập ngũ.

PV: Hiện, lực lượng công an chính quy đã "phủ kín" tại 182 xã và 13 thị trấn của Hà Tĩnh. Vậy, bà có thể cho biết, việc giới thiệu công an xã ứng cử đại biểu HĐND các cấp sẽ do cơ quan nào giới thiệu?

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND được quy định tại Điều 52 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) và các Điều 12, 13, 15 của Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử sẽ thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu HĐND.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà Trần Danh Vinh đặt câu hỏi về việc giới thiệu công an xã ứng cử đại biểu HĐND tại hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND vào chiều 24/2.

Căn cứ vào cơ cấu phân bổ đại biểu để xác định cơ quan, đơn vị giới thiệu, có 3 trường hợp cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Nếu cơ cấu phân bổ cho công an huyện tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện mà công an huyện lựa chọn người ở công an xã tham gia ứng cử thì lãnh đạo công an huyện có trách nhiệm giới thiệu.

Hội nghị cử tri do lãnh đạo công an huyện triệu tập cử tri là cán bộ, chiến sỹ của cả công an huyện (nếu dưới 100 cử tri áp dụng điểm h, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH). Hội nghị lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử gồm: lãnh đạo công an huyện và các đội trưởng, đồn trưởng, trưởng công an xã trên địa bàn.

Các mắt camera an ninh đặt dưới sự theo dõi, giám sát của công an xã Thạch Lạc (Thạch Hà) đã góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Trường hợp 2: Nếu cơ cấu phân bổ cho UBND xã tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện mà UBND xã đó giới thiệu người của công an xã tham gia thì lãnh đạo UBND xã có trách nhiệm giới thiệu.

Hội nghị cử tri do người đứng đầu đảng ủy xã triệu tập cử tri là toàn thể cán bộ cơ quan xã (dưới 100 cử tri áp dụng theo điểm g, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH). Hội nghị lãnh đạo mở rộng để thảo luận giới thiệu người ứng cử do chủ tịch HĐND xã triệu tập, chủ trì thành phần gồm thường trực HĐND, các trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND và chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã và các ủy viên ủy ban.

Công an xã Thạch Khê (Thạch Hà) luôn sẵn sàng tiếp nhận, xử lý tốt các vấn đề về ANTT trên địa bàn.

Trường hợp 3: Nếu cơ cấu phân bổ công an xã tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã thì chỉ huy công an xã đó có trách nhiệm giới thiệu. Hội nghị cử tri do chỉ huy công an xã triệu tập, cử tri gồm toàn thể cán bộ, chiến sỹ của công an xã đó theo điểm h, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH. Hội nghị lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử gồm lãnh đạo, chỉ huy công an xã và trưởng các tổ nghiệp vụ công an xã.

Thùy Dương