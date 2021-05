Cử tri Nghi Xuân tin tưởng các ứng viên sẽ làm tròn trách nhiệm khi trúng cử

Trình bày chương trình hành động trước cử tri Nghi Xuân, các ứng cử viên ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 khẳng định sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân.

Chiều 11/5, tại hội trường Nhà văn hóa Nguyễn Du (Nghi Xuân), Ủy Ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa 4 ứng cử viên ĐBQH khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) và 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (đơn vị bầu cử số 9). Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina Lê Anh Tuấn; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải là 3 trong 11 ứng cử viên tiếp xúc với cử tri. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng dự.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Bùi Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân Lê Tiến Hải chủ trì hội nghị.

Đơn vị bầu cử số 2 đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và Lộc Hà. Số người ứng cử là 4, số đại biểu được bầu là 2. 1. Ông Hà Thọ Bình - Thiếu tướng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV. 2. Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina. 3. Ông Lê Minh Đạo - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh. 4. Ông Phạm Huy Bình - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân.

Đơn vị bầu cử số 9 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại huyện Nghi Xuân. Số người ứng cử là 7, số đại biểu được bầu là 4. 1. Ông Võ Hồng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. 2. Ông Phan Tấn Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân. 3. Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh. 4. Ông Lê Thành Đông - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh. 5. Ông Đặng Thế Anh - Phòng Tổng hợp, Thông tin, Dân nguyện - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 6. Bà Dương Thị Ngân - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Sở KH&CN. 7. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Nghi Xuân, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của từng ứng cử viên.

Các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được cơ quan, địa phương nơi cư trú và Ủy ban MTTQ tỉnh tín nhiệm giới thiệu ứng cử; đồng thời hứa sẽ luôn sâu sát, gắn bó cơ sở; dành nhiều thời gian để tiếp xúc với cử tri, đưa tiếng nói của Nhân dân đến với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước.

Trình bày chương trình hành động của mình, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu IV, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV nguyện cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, xứng đáng với lòng tin của cử tri.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình trình bày chương trình hành động.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình khẳng định sẽ luôn nắm chắc tình hình đất nước, quân đội, địa phương trên các lĩnh vực KT - XH; QP - AN; đề xuất với Quốc hội các giải pháp về phát triển KT - XH, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Tập trung đóng góp với Quốc hội những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật về QP - AN. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành Trung ương, địa phương, góp phần đưa các kế hoạch phát triển KT - XH, QP - AN của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Nghi Xuân nói riêng đi vào hiện thực.

Cử tri lắng nghe chương trình hành động của ứng cử viên.

“Bản thân tôi cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu IV phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu IV nói chung, Hà Tĩnh nói riêng vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM)...” – Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.

Ứng cử viên Lê Anh Tuấn: Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, thường xuyên tiếp xúc với cử tri để lắng nghe nguyện vọng của cử tri. Bám sát yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương, cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh, là cầu nối cùng tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy huyện Nghi Xuân và tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững hơn. Thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, sớm đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Bãi Vọt - Vũng Áng; phối hợp kết nối, thúc đẩy mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư nước ngoài vào các cụm, khu kinh tế; đem hết khả năng góp phần đưa Nghi Xuân sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Ứng cử viên Lê Minh Đạo: Tôi sẽ tập trung nghiên cứu sâu các Nghị quyết của Đảng, kết hợp tổng hợp tình hình thực tế địa phương để đề xuất với Quốc hội có cơ chế, chính sách, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; tận tâm, tận lực, dành nhiều thời gian cho các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ứng cử viên Phạm Huy Bình: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, tôi sẽ tham gia tích cực công tác thực thi pháp luật. ĐBQH là đại biểu của dân, do dân bầu ra nên việc đầu tiên phải nghĩ đến là hành động vì quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tôi sẽ thẳng thắn đối thoại, tiếp thu và phản ánh trung thực những ý kiến cử tri đóng góp.

Tiếp đó, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 lần lượt trình bày chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên bày tỏ quyết tâm, trách nhiệm cao vì quyền lợi chính đáng của Nhân dân, đóng góp cho sự phát triển KT - XH của tỉnh.

Ông Võ Hồng Hải – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy hứa sẽ nỗ lực cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Xuân hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra.

Trình bày chương trình hành động, ông Võ Hồng Hải – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh ta xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, QP - AN đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, đến năm 2025 trở thành tỉnh đạt chuẩn NTM. Nếu trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ cùng các đại biểu dân cử tích cự đề xuất, góp ý, tham mưu và tham gia quyết định để HĐND tỉnh kịp thời ban hành những chủ trương, giải pháp, nhằm thực hiện các mục tiêu trên. Đồng thời, chủ động dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Trên cương vị của mình, ông Võ Hồng Hải hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để cùng đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo huyện Nghi Xuân hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng Nghi Xuân sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu, xây dựng NTM gắn với định hướng đô thị.

Ứng cử viên Lê Thành Đông: Tôi xin hứa sẽ tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả, bền vững, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp vững mạnh về cả tư tưởng, tổ chức và hành động, bám sát các chức năng, nhiệm vụ căn bản của tổ chức.

Ứng cử viên Phan Tấn Linh: Tôi sẽ cùng tập thể BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Trước hết là tập trung 3 nhiệm vụ đột phá, 10 nhóm giải pháp trọng tâm trong Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Đặc biệt, tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phấn đấu đến năm 2024 hoàn thành cơ bản các tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu và các tiêu chí đô thị loại 4, thực hiện thành công mục tiêu: "Xây dựng Nghi Xuân sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh".

Ứng cử viên Nguyễn Thị Thúy Nga: Tôi sẽ quan tâm tìm hiểu những vấn đề còn nhiều băn khoăn, trăn trở của Nhân dân trên địa bàn huyện để có những kiến nghị, đề xuất với HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ kịp thời; tập trung vào các vấn đề: Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án; thu ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ và làng nghề Xuân Phổ, Cổ Đạm...

Ứng cử viên Dương Thị Ngân: Tôi sẽ cố gắng là cầu nối giữa khoa học và đời sống; thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với cử tri; chịu sự giám sát của cử tri. Trong lĩnh vực công tác của mình, tôi sẽ kiến nghị các chính sách nhằm đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ giải quyết các yêu cầu cụ thể tại địa phương.

Ứng cử viên Đặng Thế Anh: Trên cơ sở những kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động của mình; tôi sẽ tăng cường học tập, nghiên cứu sâu các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh.

Ứng cử viên Nguyễn Văn Tuấn: Tôi sẽ tăng cường tham mưu cho cấp ủy, UBKT tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn và phòng ngừa những vi phạm trong thực thi công vụ và giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống.

Tại hội nghị, các cử tri đồng tình, đánh giá cao nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri mong muốn các ứng cử viên khi trở thành ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh sẽ thực hiện những nội dung chương trình hành động đề ra.

Cử tri Nghi Xuân mong các ứng cử viên quan tâm đến các vấn đề như: quy hoạch đô thị; chính sách đối với cán bộ chuyên trách cơ sở; đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, trạm y tế, nhà văn hóa; xây dựng huyện Nghi Xuân sớm trở thành huyện NTM kiểu mẫu...

Đồng thời, khẳng định sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn đại biểu để bầu cử vào ngày 23/5 tới.

Cử tri Nghiêm Viết Báo (Bí thư chi bộ TDP 5, thị trấn Xuân An): Hiện nay, 2 tuyến đường Phan Đình Linh và Nguyễn Xí trên địa bàn nhiều năm qua xuống cấp nhưng không được đầu tư, rất mong các đại biểu quan tâm hơn để người dân đi lại thuận lợi hơn.

Cử tri Trần Văn Long (Thị trấn Tiên Điền): Mong rằng các đại biểu nghiên cứu sâu hơn, kỹ hơn các tiêu chí cụ thể xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với du lịch. Chúng tôi kì vọng các đại biểu sẽ giúp sức đưa huyện Nghi Xuân đạt các mục tiêu đã đề ra.

Đại diện cho các ứng cử viên, ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ucraina cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp hết sức trách nhiệm, khách quan của cử tri.

Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri.

Qua lắng nghe các ý kiến phát biểu, các cử tri đều đánh giá cao nội dung chương trình hành động của ứng cử viên; thể hiện sự tin tưởng vào năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và khả năng đóng góp của các ứng cử viên.

“Nếu được cử tri huyện nhà tín nhiệm, chúng tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử - đại diện cho ý chí, nguyện vọng cử tri, nói lên tiếng nói của cử tri tại các diễn đàn Quốc hội và HĐND; xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm mà cử tri và Nhân dân huyện nhà đã gửi gắm” - ông Lê Anh Tuấn khẳng định.