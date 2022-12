Đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên cá độ bóng đá thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá.

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá.

Hoạt động cá độ bóng đá đang tiềm ẩn nhiều diễn biến hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi

Thời gian qua, các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho xã hội và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trước tình hình trên, các lực lượng, ngành chức năng, nòng cốt là lực lượng công an đã chủ động, tích cực đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn đánh bạc, qua đó phát hiện nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá với quy mô lớn. Đáng chú ý, ngày 17/10/2022, Công an tỉnh phá chuyên án, bắt giữ 20 đối tượng thuộc đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet hoạt động liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch từ năm 2020 đến nay khoảng 6.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, bước vào thời điểm diễn ra sự kiện Giải Vô địch bóng đá Thế giới (World Cup) 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang tiềm ẩn nhiều diễn biến hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, là nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, để lại nhiều hệ lụy lớn cho xã hội như tình trạng “tín dụng đen”, tự tử…

Thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá; để phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả, đẩy lùi tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá, bảo đảm ổn định về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và chỉ đạo quyết liệt để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành pháp luật, vận động, tuyên truyền gia đình và người dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của địa phương nơi cư trú, không tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá và các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức. Quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Đơn vị, địa phương nào để cán bộ, đảng viên trong đơn vị, địa phương tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá thì tập thể, thủ trưởng đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc diễn biến tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm; tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra Vòng Chung kết World Cup 2022; đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản…

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng internet; tăng cường công tác quản lý mạng viễn thông, mạng Internet và quảng cáo; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh ngăn chặn, vô hiệu hóa các website, thông tin, bài viết có nội dung cổ súy, quảng cáo, hỗ trợ các hoạt động đánh bạc, cá độ; thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thực hiện nghiêm việc rà soát, thu hồi sim rác, phối hợp cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động đánh bạc cho các cơ quan chức năng.

Sở Tư pháp phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý việc mở tài khoản, kiểm tra, giám sát các giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện giao dịch “bất thường”, nghi vấn liên quan đến việc thanh toán tiền đánh bạc, nhất là tài khoản cá nhân không kinh doanh nhưng có nhiều giao dịch chuyển tiền đến và đi. Khi phát hiện những giao dịch nghi vấn phải kịp thời thông báo, phối hợp Công an tỉnh để phòng ngừa, đấu tranh. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong điều tra vụ án, vụ việc liên quan đến sử dụng tài khoản ngân hàng để đánh bạc, cá độ bóng đá, chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu, phong tỏa tài khoản kịp thời khi cơ quan điều tra có yêu cầu.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an tổ chức tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, cá độ bóng đá trên địa bàn; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá, bảo đảm an ninh, trật tự; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh kịp thời truy tố, xét xử nghiêm minh, dứt điểm các vụ án đánh bạc, cá độ bóng đá, không để xảy ra oan sai, tiêu cực trong quá trình truy tố, xét xử. Đối với một số vụ án điển hình, có tính thời sự, được dư luận quan tâm cần tổ chức xét xử công khai, tuyên truyền sâu rộng để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về tác hại của tệ nạn đánh bạc, cá độ bóng đá; đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đánh bạc, cá độ bóng đá vào các chương trình sinh hoạt cộng đồng, chương trình hoạt động của các tổ chức, đoàn thể xã hội, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào công tác này.

Tin liên quan: Công an Hà Tĩnh tập trung đấu tranh, ngăn chặn nạn cá độ bóng đá mùa World Cup Để ngăn chặn vấn nạn cá độ bóng đá khi vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra, Công an Hà Tĩnh tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ, triệt phá các ổ nhóm, đường dây tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho các gia đình.

P.V