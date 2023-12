Giám đốc Sở TT&TT nói về tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Tĩnh Đậu Tùng Lâm “đăng đàn” trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về tình trạng một số phóng viên lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi.

Tại Kỳ họp thứ 17, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm nội dung: Thời gian qua, Công an tỉnh đã phá thành công các vụ án một số người lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi, cản trở hoạt động của doanh nghiệp. Vấn đề này, trước đó ngành TT&TT có nắm được thông tin không? Hiện Hà Tĩnh còn có nhà báo, cộng tác viên chưa thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích không? Đề nghị ngành cho biết giải pháp quản lý trong thời gian tới?”

Ông Đậu Tùng Lâm thông tin: Thời gian qua, Công an tỉnh đã phá các vụ án một số người lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi. Gần đây nhất là ngày 27/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo khoản 2, Ðiều 366, Bộ luật Hình sự.

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm

Có thể khẳng định trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và phòng chuyên môn của Sở TT&TT đã thường xuyên phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin, đặc biệt phối hợp xác minh thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp liên quan đến một số đối tượng nhận là phóng viên báo chí để làm khó dễ, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Những trường hợp bị khởi tố ngày 27/11/2023 là một trong số các trường hợp nằm trong danh sách trao đổi thông tin giữa hai bên.

Làm rõ vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm, Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn hiện có 10 văn phòng đại diện và 39 phóng viên thường trú, với 67 phóng viên có thẻ nhà báo; hơn 20 cơ sở tạp chí sử dụng cộng tác viên nhưng chưa đặt văn phòng đại diện hoặc cử phóng viên thường trú trên địa bàn. Các văn phòng đại diện, văn phòng thường trú hoạt động cơ bản đúng các định hướng tuyên truyền và quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền.

Tuy vậy, vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích. Chính vì vậy, năm 2022, Sở TT&TT đã xử phạt 3 trường hợp hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác.

Để chấn chỉnh các trường hợp lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi, gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp, Giám đốc Sở TT&TT Hà Tĩnh khẳng định: Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở TT&TT tiếp tục rà soát, nhắc nhở, xử lý; đối với những trường hợp vướng mắc trong quá trình xác định tôn chỉ, mục đích giữa các bài báo và giấy phép hoạt động thì phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ TTT&TT xử lý. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 14-Ctr/TU ngày 04/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kế hoạch số 156-KH/BTGTW, ngày 14/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay”.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa Sở TT&TT với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về báo chí; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện tôn chỉ mục đích của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành; tập trung xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về các thông tin báo chí phản ánh.

Nhấn mạnh thêm nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng cũng nêu lên thực trạng vẫn còn tình trạng một số cộng tác viên, phóng viên lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi; một số facebooker đăng lên mạng những nội dung không đúng sự thật, gây bất bình trong xã hội. Trước thực trạng đó, người đứng đầu tỉnh đề nghị Sở TT&TT quan tâm, phối hợp với các lực lượng liên quan kịp thời xử lý và có giải pháp quản lý triệt để.

Nhóm P.V