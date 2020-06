Hà Tĩnh hoàn thành 85% kế hoạch phúc tra thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư

Thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, đến hết ngày 19/6, Hà Tĩnh đã thực hiện phúc tra được 1.257.366/1.478.997 phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt 85% kế hoạch.

Công an huyện Hương Khê thu thập, phúc tra thông tin dân cư tại xã Hương Trà.

Bắt đầu từ năm 2017, Hà Tĩnh đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 896).

Là đơn vị chủ trì nội dung này, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khảo sát, xây dựng hạ tầng phục vụ đề án; đảm bảo thông tin đưa vào CSDLQG về dân cư chính xác; thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin dân cư còn thiếu, chỉnh sửa thông tin sai lệch; thu thập đối với công dân chưa có thông tin trong CSDLQG về dân cư.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt, đến nay, công tác phúc tra đã đạt 85% kế hoạch.

Từ tháng 7/2018 đến ngày 31/12/2018, toàn tỉnh tiến hành thu thập được 1.478.997 phiếu trong tổng 1.496.921 dân số. Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tiến hành quét dữ liệu đợt 1 về Trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia đối với 1.472.612 phiếu đạt yêu cầu.

Trong năm 2019, Công an tỉnh tiếp tục thu thập, bổ sung với các nhân khẩu chưa thu thập được và nhân khẩu mới phát sinh. Năm 2020, tiến hành kiểm tra, phúc tra chất lượng các phiếu đã thu thập nhằm đảm bảo thông tin công dân được chính xác trước khi cập nhật vào CSDLQG về dân cư. Theo đó, đến hết ngày 19/6/2020, Hà Tĩnh đã thực hiện phúc tra được 1.257.366/1.478.997 phiếu thu thập thông tin dân cư, đạt 85% kế hoạch.

Trước đó, công an các địa phương tiến hành hội nghị hướng dẫn thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kiểm tra, phúc tra thông tin của công dân trong DLQG về dân cư (Trong ảnh: Hội nghị do Công an huyện Hương Sơn tổ chức).

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng (PC06) - Công an tỉnh cho biết: “Để thực hiện nội dung này, suốt nhiều tháng qua, Công an tỉnh đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sỹ, phân công 65 tổ công tác cùng tất cả 216 Công an xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tiến hành đối chiếu sổ sách quản lý của ngành Công an và trực tiếp kiểm tra, xác minh thông tin, giấy tờ của công dân.

Ngoài ra, còn có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, hỗ trợ, phối hợp với ngành Công an trong quá trình thu thập, kiểm tra, phúc tra thông tin công dân. Với tiến độ này, dự kiến đến hết ngày 30/6/2020, toàn tỉnh sẽ hoàn thành, đảm bảo đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra”.

Thu Hà