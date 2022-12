Lãnh đạo huyện Nghi Xuân đối thoại với Nhân dân

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị, đồng thời nghiên cứu giải quyết nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Chiều 9/12, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Hiếu và Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng chủ trị hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Viết Hưng thông tin về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Viết Hưng thông tin về phát triển KT-XH của huyện trong năm 2022.

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, giá cả “leo thang” nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, cộng với sự tích cực chủ động của các cấp, các ngành, Nhân dân và các doanh nghiệp, KT-XH huyện vẫn tiếp tục duy trì đà phục hồi và đạt được những kết quả nổi bật. Tổng diện tích gieo trồng năm 2022 đạt hơn 8.623 ha, tăng 116 ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 22.005 tấn, đạt 105,6% so với kế hoạch giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đặc biệt, ngành du lịch, dịch vụ sau gần 2 năm “đóng băng” đã phục hồi mạnh mẽ; tổng lượng khách về trên địa bàn hơn 319 ngàn lượt, tăng 261% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.149 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 293 tỷ đồng, vượt gần 10% kế hoạch năm, tăng 1,23 so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%...

Phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, các địa phương đã đầu tư nâng cấp mặt đường rải thảm nhựa được 22,2 km, tạo điều kiện thuận lợi, giao thương phát triển kinh tế.

Ông Bùi Xuân Hải ở thôn 4, xã Xuân Lam kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền giải quyết chế độ chính sách cho bản thân trong thời gian hơn 4 năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng Công an xã Xuân Lam.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tại hội nghị, các đại biểu và bà con nhân dân đã nêu nhiều ý kiến gửi lên người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện.

Các ý kiến tập trung vào các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, cấp đất sai thẩm quyền, tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số bất cập trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giải quyết chế độ cho cán bộ chuyên trách; việc thu gom và xử lý rác thải vệ sinh môi trường còn gặp nhiều khó khăn…

Ông Hoàng Xuân Cảnh (xã Xuân Mỹ): việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập.

Bên cạnh đó, người dân cũng đề nghị huyện quan tâm, có chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn; quan tâm thu hút đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nhằm đảm bảo tiêu chí nước sạch trong xây dựng NTM nâng cao; có chính sách hỗ trợ xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh...

Ông Hoàng Tiến Anh - Trưởng phòng TN&MT huyện giải đáp câu hỏi liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan đã lắng nghe, trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của các đại biểu, người dân phản ánh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh ghi nhận, đánh giá cao sự thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến của các đại biểu; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu xem xét, xử lý, giải quyết đầy đủ, kịp thời.

Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh phát biểu tại hội nghị

Thông qua tiếp xúc, đối thoại, các ý kiến, kiến nghị của người dân tạo điều kiện để các cơ quan, các ngành, địa phương tham mưu cho lãnh đạo huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Qua đây cũng phần nào giải đáp thấu đáo, đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện.

Hữu Trung