Mỗi ứng cử viên dù ở cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ

Ứng cử viên Trần Thị Minh Tâm: Trước hết, bản thân tôi sẽ làm tròn trách nhiệm là một người thẩm phán; cùng với các cơ quan công an, viện kiểm sát làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân.