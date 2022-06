Mong muốn các thế hệ lãnh đạo tỉnh đồng hành cùng sự phát triển Hà Tĩnh

Các thế hệ lãnh đạo tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc qua các thời kỳ tin tưởng Hà Tĩnh sẽ có những bước phát triển vững chắc, xứng tầm với những lợi thế sẵn có...

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Chiều 28/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc đã nghỉ hưu qua các thời kỳ. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tham dự buổi gặp mặt.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã báo cáo tình hình chung của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai nhưng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, nỗ lực, đạt được kết quả khá toàn diện.

Tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 5,02%, đứng thứ 32/63 tỉnh, thành, thứ tư khu vực Bắc Trung bộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng. Thu ngân sách năm 2021 đạt gần 17.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, trong đó thu nội địa đạt hơn 9.300 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt hơn 7,5 ngàn tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt trên 10.600 tỷ đồng, trong đó thu nội địa gần 5.000 tỷ đồng, phấn đấu năm nay thu ngân sách 20 ngàn tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được kết quả đáng khích lệ. Toàn tỉnh có gần 96% số xã, 9/13 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành/đạt chuẩn NTM.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo kết quả phát triển KT - XH của tỉnh trong những năm gần đây.

Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào các khu kinh tế đang ấm lên. Tính chung trong các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh đã thu hút 190 dự án tổng vốn 18,5 tỷ USD, gồm: 56 dự án đầu tư nước ngoài với gần 15,8 tỷ USD và 134 dự án trong nước với tổng vốn 2,7 tỷ USD.

Qua công tác phòng, chống dịch COVID-19, cho thấy Hà Tĩnh đã tuân thủ quy định, linh hoạt trong đề ra giải pháp, khơi dậy tinh thần nhân văn của cộng đồng. Hà Tĩnh chủ động đón công dân về quê và hỗ trợ công dân khó khăn yên tâm ở lại các tỉnh phía Nam.

Hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp diễn ra bình thường. Tỉnh đã huy động tốt nguồn lực xã hội hóa gần 140 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội phát triển toàn diện. Giáo dục - đào tạo đạt thành tích nổi bật, xếp thứ 5 toàn quốc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tại Seagemes 31, vận động viên người Hà Tĩnh giành được 12 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng. An sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, tăng cường sức mạnh của Đảng và niềm tin của Nhân dân…

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng thông tin đến các cán bộ lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã nghỉ hưu về những nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Ông Lê Quang Úy - nguyên Giám đốc sở Công nghiệp Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Hà Tĩnh cần có các chính sách đột phá, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao".

Bằng những vần thơ, ông Phan Văn Quý - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Trong không khí thân mật, gần gũi, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển hơn.

Trân trọng ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng khẳng định, đội ngũ cán bộ lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến tâm huyết và mong muốn các đồng chí tiếp tục có những ý kiến tham gia, góp ý.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc các đồng chí cán bộ lãnh chủ chốt đã nghỉ hưu luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công.

Tin liên quan: Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ chủ chốt nghỉ hưu qua các thời kỳ Các cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ tin rằng đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.

Trung Hoà