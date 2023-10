Nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh trong tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Sáng 26/10, Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu – Phó Trưởng Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt các chuyên đề về “Tình hình an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”; “Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao”; một số nội dung công tác trọng tâm thực hiện Nghị định 53 ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Nghị định số 13 ngày 14/7/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân...

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo 2 chuyên đề liên quan tới công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật, những giải pháp để bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cho hay: Thời gian qua, UBND tỉnh nói chung và Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh nói riêng đã triển khai nhiều biện pháp, chỉ đạo quyết liệt về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật Nhà nước trên không gian mạng... phục vụ hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, có hình thức tập huấn, quán triệt lại cho cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị, địa phương mình về các nội dung liên quan tới văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước trên lĩnh vực an toàn, an ninh mạng; tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Quỳnh Chi