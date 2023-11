Người dân Vũ Quang vui ngày hội đại đoàn kết dân tộc

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc là dịp để người dân thôn Hợp Bình, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) phát huy tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Sáng 9/11, thôn Hợp Bình, xã Hương Minh đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh và lãnh đạo huyện Vũ Quang cùng dự.

Hợp Bình là thôn nằm cách trung tâm xã 2 km, có nhiều thuận lợi trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng của thôn được quan tâm đầu tư nâng cấp, an ninh chính trị ổn định, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh.

Toàn thôn có 120 hộ, 384 nhân khẩu. Được sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp, sự đồng lòng của cán bộ và Nhân dân, trong những năm qua, thôn đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nổi bật.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, thôn Hợp Bình đã huy động Nhân dân và con em xa quê, các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng được 2 km đường điện năng lượng mặt trời, nâng cấp mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn như loa máy, ti vi, bình lọc nước, lắp camera... với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.

Đến nay, toàn thôn có 45 mô hình kinh tế cho thu nhập hàng năm từ 50 - 500 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm, 95% hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi ở khu dân cư; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tệ nạn xã hội được đẩy lùi; thôn đã xây được 50 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 15 vườn mẫu, 1 cụm dân cư sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - văn minh.

Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh và lãnh đạo huyện Vũ Quang trao bằng khen cho khu dân cư Hợp Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong thôn được nâng cao, các giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục được bảo tồn và phát huy.

Đây là một trong nhưng thôn đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã Hương Minh.

Cũng tại ngày hội, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang đã tổ chức lễ ra mắt Nhà văn hóa cộng đồng tại thôn Hợp Bình.

Chung Lập