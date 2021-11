Ông Võ Xuân Linh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc

Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%.

HĐND huyện Can Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3 thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Sáng nay (15/11), HĐND huyện Can Lộc tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND huyện và thông qua một số nghị quyết quan trọng. Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tham dự.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Cường thông qua các tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, sau khi tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Nguyễn Như Dũng - người trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, các đại biểu đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XX.

Các đại biểu bổ phiếu bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu ông Võ Xuân Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo tỉnh và huyện tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND huyện Võ Xuân Linh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Võ Xuân Linh hứa cùng tập thể Thường trực, các ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi lĩnh vực, phát huy vai trò của HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Võ Xuân Linh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Chủ tịch HĐND huyện Võ Xuân Linh cũng mong muốn, thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; sự phối hợp và vận hành đồng bộ, quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng của các vị đại biểu HĐND huyện, cử tri và Nhân dân toàn huyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Can Lộc phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Can Lộc cũng đã thông qua Nghị quyết Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Can Lộc giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND huyện khóa XX; Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Can Lộc từ nguồn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2021-2025.

Phúc Quang