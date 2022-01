Tăng cường phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép vào Hà Tĩnh dịp Tết

Dự báo, thời gian giáp Tết Nhâm Dần, số công dân đang cư trú, học tập, lao động ở nước ngoài về Hà Tĩnh sẽ gia tăng, trong đó có nhiều trường hợp tìm cách nhập cảnh trái phép, trốn cách ly, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19 ra cộng đồng, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập, lây lan biến chủng vi rút mới.

Lực lượng BĐBP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo điều tiết phương tiện thông quan theo hướng từ Lào về Việt Nam.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xãtheo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý tiếp tục chỉ đạo triển khai các mặt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, trong đó tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động để cán bộ, công chức, quần chúng Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, đồng thời tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành có liên quan trong phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào Toàn dân phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới, vận động Nhân dân tích cực phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng những trường hợp cư trú bất hợp pháp, vi phạm quy định về phòng, chống dịch để kịp thời xử lý.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì các tổ, chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Y tế và các lực lượng liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, kiểm tra các điều kiện y tế đối với công dân xuất, nhập cảnh tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các cảng biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý tuyến biên giới, nhất là các đường mòn, lối mở, ngăn chặn hoạt động vượt biên, nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp trốn trong các phương tiện lưu thông qua cửa khẩu nhằm trốn cách ly. Cung cấp đầy đủ thông tin các trường hợp nhập cảnh qua biên giới cho lực lượng công an tại khu vực cửa khẩu, cảng biển và phụ trách tại khu cách ly để xử lý khi có yêu cầu.

Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Y tế và các lực lượng liên quan trong đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới, tuyến biển. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, kiểm soát phương tiện giao thông, nhất là các phương tiện giao thông từ tuyến biên giới đi vào nội địa. Điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đường dây, đối tượng có hành vi tổ chức, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo an ninh, an toàn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật tại các khu cách ly tập trung.

Ngày 17/11/2021, lực lượng biên phòng phối hợp với công an địa bàn ở Hương Sơn đã bắt giữ đối tượng Lưu Xuân Thu (SN 1975, quê xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) thực hiện hành vi cắt rừng về Việt Nam qua đoạn biên giới mốc 464.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, giải thích, vận động chủ phương tiện vận tải, lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam nói chung, quy định về xuất, nhập cảnh nói riêng; không tham gia vận chuyển người xuất, nhập cảnh trái phép và báo ngay cho cơ quan Công an hoặc Biên phòng nơi gần nhất khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh và đơn vị liên quan tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, cửa khẩu, đường thủy nội địa, nhất là đối với các phương tiện vận chuyển đường dài, các khu vực, tuyến đường từ khu vực biên giới, cảng biển đi vào nội địa để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan chủ động kiểm soát dịch ngay tại cửa khẩu, cảng biển; phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan rà soát các trường hợp F0 nhập cảnh về địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 10737/BYT-DP ngày 17/12/2021, nhất là những trường hợp đến và đi qua các nước đã phát hiện biến chủng mới Omicron để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan biến chủng mới vào địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp lực lượng công an, y tế quản lý chặt chẽ và tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu cách ly; xử lý nhanh khi phát hiện các trường hợp trốn khỏi khu cách ly để chủ động trong phòng, chống dịch. Tiếp tục tăng cường lực lượng, hỗ trợ lực lượng Biên phòng chốt chặn trên tuyến biên giới.

UBND tỉnh yêu cầu tuyên truyền, tổ chức cho tất cả các hộ gia đình có thân nhân đang ở nước ngoài ký cam kết (bằng văn bản) không để người thân nhập cảnh trái phép về nước, chấp hành nghiêm việc cách ly y tế.

UBND các huyện, thành phố, thị xã huy động sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, đoàn thể, Nhân dân, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban cán sự thôn, xóm, tổ dân phố, tổ liên gia, tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch; quản lý chặt chẽ biến động nhân khẩu, hộ khẩu và rà soát, lập danh sách những trường hợp đang lao động, học tập, cư trú ở nước ngoài, nhất là tại các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan…, đặc biệt là những trường hợp lao động bất hợp pháp; nắm những trường hợp có khả năng về quê ăn Tết để phòng ngừa nhập cảnh trái phép; gặp gỡ tuyên truyền, tổ chức cho tất cả các hộ gia đình có thân nhân đang ở nước ngoài ký cam kết (bằng văn bản) không để người thân nhập cảnh trái phép về nước, chấp hành nghiêm việc cách ly y tế.

Chỉ đạo các ngành phối hợp với lực lượng công an thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cư trú, đặc biệt là công tác quản lý các cơ sở lưu trú trên địa bàn; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép. Có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những đơn vị, cá nhân có dấu hiệu lơ là, buông lỏng quản lý hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nhập cảnh trái phép về trên địa bàn, chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch và phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, các lực lượng cơ sở xử lý đúng quy trình, quy định; nhất là thu thập thông tin liên quan phục vụ truy vết khi có yêu cầu. Các vụ, việc có liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép hoặc vi phạm các quy định về cách ly, các ngành, các địa phương kịp thời trao đổi với Công an tỉnh (qua Phòng Tham mưu, số điện thoại 069.2928.616).

UBND các huyện biên giới, tuyến biển tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, công an, quân sự, y tế, hải quan và các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới, cảng biển, cửa khẩu, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh, tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát hiện, tố giác với cơ quan chức năng những trường hợp cư trú bất hợp pháp, vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh để kịp thời xử lý. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách các địa bàn để theo dõi, chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn cơ sở trong triển khai thực hiện.

P.V