Tập trung cao nhất ứng phó với bão CONSON, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Để ứng phó với bão CONSON và mưa lũ có thể xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Chiều 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai nhiệm vụ ứng phó với bão CONSON (bão số 5) và mưa lũ. Tham dự ở điểm cầu UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh. Ở điểm cầu các địa phương có chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã; thành viên ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; giám đốc các nhà máy thủy điện, công ty thủy lợi...

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Tĩnh, đến 13h ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Đến 13h ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120 km/giờ), giật cấp 13.

Ông Ngô Đức Hợi - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh báo cáo công tác phòng ngừa, ứng phó với bão số 5.

Đặc biệt, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa to đến rất to, dự báo trong thời gian tới tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng thấp trũng.

Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, từ 7h ngày 5/9 đến 7h ngày 9/9, toàn tỉnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn dao động từ 180 mm - 270 mm, thậm chí một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Thạch Đồng 331 mm, Hoành Sơn 298 mm...

Các đại biểu tham dự ở điểm cầu UBND tỉnh.

Để chủ động ứng phó khẩn cấp với diễn biến của bão CONSON và tình hình mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã ban hành Công điện số 05/CĐ-PCTT ngày 7/9; văn bản số 215/PCTT ngày 7/9 về việc sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn.

Các địa phương, sở, ngành đã ban hành công điện, chỉ đạo công tác ứng phó với bão CONSON và mưa lớn.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá: Diễn biến, hướng đi của bão CONSON rất phức tạp và Hà Tĩnh là một trong những địa phương nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão.

Đến thời điểm hiện nay, toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn (3.695 phương tiện tàu thuyền với 14.939 lao động) đã biết thông tin, diễn biến, đường đi của cơn bão CONSON.

Hiện có 42 phương tiện/275 lao động đang hoạt động khai thác tại các vùng khơi, vùng biển trong và ngoài tỉnh, số còn lại đang neo đậu an toàn. Ngoài ra, có 26 phương tiện/64 người ngoại tỉnh đang neo đậu tránh trú tại các bến bãi trên địa bàn tỉnh cũng đã được thông tin về diễn biến của bão.

Tính đến chiều 9/9, toàn tỉnh đã thu hoạch 38.300/44.954 ha lúa hè thu, đạt 85% kế hoạch; hiện còn 6.654 ha lúa chưa thu hoạch.

Hiện, vẫn còn 45% diện tích bưởi Phúc Trạch chưa thể thu hoạch, nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nếu bão đổ bộ vào Hà Tĩnh.

Diện tích bưởi Phúc Trạch cho thu hoạch khoảng 2.000 ha, đến nay, đã thu hoạch được khoảng 55%, tương ứng 13.000 tấn. Các xã có diện tích bưởi chưa thu hoạch nhiều như Lộc Yên, Hương Thủy, Gia Phố, Hương Trạch, Phúc Trạch,…

Toàn tỉnh hiện có 292 lồng bè thủy sản gồm: 234 lồng nuôi cá, 58 bè nuôi hàu, vẹm thuộc các vùng cửa sông và hồ đập; 380 ha nuôi ngao ở các bãi bồi ven sông thuộc các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh, đã có các phương án neo để ứng phó với bão số 5.

Ngày 24/6, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2427/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão, trong đó, các địa phương phải tổ chức di dời dân tương ứng với từng cấp bão.

Trước diễn biến phức tạp, hướng đi khó lường của bão CONSON, hiện nay, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó cũng như sơ tán dân đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ.

Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh: Các địa phương cần thông tin, kêu gọi toàn bộ số tàu thuyền vào bờ tránh trú bão an toàn; di dời tất cả dân ở các lồng bè, chòi canh ra khỏi vùng ảnh hưởng của bão; các tàu vận tải ở cảng Vũng Áng, kể cả tàu có trọng tải lớn, cần sớm tìm nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ.

Trong đó, tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn; sẵn sàng sơ tán dân ở các vùng ven biển và vùng núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; di dời lồng bè nuôi cá trên sông; có phương án bảo vệ an toàn các tuyến đê, kè ven biển…

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh: Đơn vị đã kiểm tra, nắm bắt các tuyến giao thông trên địa bàn thường xuyên bị ngập úng để lên phương án ứng phó, đảm bảo ATGT, ANTT trong điều kiện mưa bão; chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, giúp dân sơ tán, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các địa phương cũng nêu ra những khó khăn trong công tác ứng phó với bão CONSON và mưa lũ có thể xảy ra, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Đó là việc phải đảm bảo an toàn cho các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 trong điều kiện mưa bão; đảm bảo an toàn, hiệu quả phòng chống dịch trong khi sơ tán, di dời dân từ vùng nguy hiểm tới nơi tránh trú bão...

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn: Các địa phương cần xây dựng phương án di dời dân để chủ động công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn dịch lây lan diện rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn: Trong phương án ứng phó với bão và mưa lũ của các địa phương cần phải quản lý tất cả tình huống liên quan di dời dân đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch; huy động nhân lực, vật lực giúp người dân thu hoạch nhanh lúa hè thu, có phương án bảo vệ số bưởi Phúc Trạch chưa thể thu hoạch; công tác vận hành công trình hồ đập cần đảm bảo đúng quy trình.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh: Bão CONSON có hướng đi phức tạp, khó lường nên các địa phương, đơn vị cần theo dõi sát diễn biến của bão và mưa lũ để chủ động phương án ứng phó; sơ tán dân đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các địa điểm sơ tán, khu cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải: Các địa phương, đơn vị cần tập trung cao nhất ứng phó với bão CONSON, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Tăng cường công tác thông tin và truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để người dân biết, chủ động phòng tránh; tổ chức quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến vừa đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tốt nhất.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động tối đa nhân lực, máy gặt hiện có để tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa hè thu còn lại đã chín, nhất là tại các địa phương có diện tích lúa vùng thấp trũng.

Tiến hành kiểm tra ngay hệ thống tiêu thoát lũ và thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước đệm chống ngập úng cho lúa và hoa màu; tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều và các công trình phòng, chống thiên tai.

Các địa phương ven biển phải đảm bảo an toàn về người, tài sản của Nhân dân và khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè. Các huyện miền núi cần kiểm tra, rà soát kỹ tất cả các vị trí có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo cho người dân chủ động, phòng tránh có hiệu quả.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tập trung theo dõi diễn biến của mưa, lũ, tổ chức dự báo, cảnh báo; phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan có liên quan như Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để kịp thời thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của mưa bão.

Đức - Tấn