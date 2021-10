Thủ tướng: Khẩn trương, tập trung hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học để có biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh; thiết lập cơ chế an toàn gồm “di chuyển an toàn, sản xuất an toàn, dịch vụ an toàn, ý thức an toàn".