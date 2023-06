Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh điều hành phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội

Phát biểu tại buổi thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng - Tổ trưởng Tổ thảo luận 16 đánh giá: Chính phủ đã có sự điều hành linh hoạt, chủ động và quyết liệt đề ra những giải pháp khả thi, phù hợp với bối cảnh tình hình ở từng giai đoạn cụ thể.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 25/5, Quốc hội thảo luận tại tổ để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022;

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; cho ý kiến về chủ trương, điều chỉnh chủ trương một số dự án, việc giao danh mục vốn ngân sách, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng và bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại Tổ số 16 cùng các tỉnh: Cao Bằng, Đồng Nai. Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Tổ trưởng điều hành phiên thảo luận tổ.

Nhiều thách thức gây áp lực tới khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Cơ bản đồng tình với thẩm tra của Ủy ban Kinh tế về kết quả kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, các ĐBQH ghi nhận, trong bối cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều thách thức, khó khăn, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm. Thị trường lao động được chú trọng phát triển; tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm và lần đầu tiên triển khai thí điểm sàn giao dịch làm việc trực tuyến toàn quốc; kịp thời hỗ trợ người dân, người lao động bị mất việc, giảm giờ làm… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng. Thể thao thành tích cao tiếp tục được đẩy mạnh; đặc biệt, đoàn Việt Nam đạt kết quả nhất toàn đoàn tại SEA Games 32…

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ diễn biến tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm tiếp tục bộc lộ những khó khăn, thách thức tiếp nối từ quý IV/2022, gây áp lực lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô và khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2023…

Trong đó, kết quả tăng trưởng GDP quý I rất thấp, đặc biệt tăng trưởng ở một số địa phương âm so với cùng kỳ, trong đó có cả những đầu tàu kinh tế. Tác động của chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa chưa phát huy hiệu lực như kỳ vọng. Thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ năm trước. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục chậm, lãi suất cho vay cao.

Doanh nghiệp thành lập mới ít, số doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng; nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng nên nhiều người lao động mất việc làm. Tiếp tục nhập siêu lớn, lạm phát cao hơn chỉ số giá tiêu dùng. Các thị trường còn nhiều vướng mắc, doanh nghiệp và người dân đang rất khó khăn.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh - Trần Đình Gia: Cần quản lý chặt chẽ đầu tư công liên quan đến các đơn vị dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính sắp tới để tránh lãng phí. Tình trạng hội họp quá nhiều với một số nội dung không nhất thiết phải họp, thành phần họp không phù hợp, lãng phí cả trong khâu tổ chức.

Tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp. Vấn đề năng lượng như xăng dầu, điện, năng lượng tái tạo chậm tháo gỡ. Việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khó khăn. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước vẫn là điểm nghẽn; tâm lý né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, thiếu trách nhiệm gây ách tắc, trì trệ trong giải quyết công việc.

Tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, những tồn tại của lĩnh vực y tế chưa được giải quyết triệt để…

Tháo gỡ “điểm nghẽn” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Để phấn đấu đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, cần triển khai quyết liệt các giải pháp phù hợp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội… Các đại biểu đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Trung ương; đồng thời, tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng, chống chịu và an toàn của hệ thống tài chính, ngân hàng.

Tăng cường quản lý nhưng cũng phải tháo gỡ khó khăn cho thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, nhất là đất đai; xem xét tiếp tục hạ lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Khắc phục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phát huy hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Cao Bằng - Nguyễn Đình Việt: Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất hơn. Tháo gỡ vướng mắc đối với các quy định về phòng cháy, chữa cháy; vấn đề kiểm định xe cơ giới. Có phương án để ứng phó tình hình thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp.

Một số ý kiến tại phiên thảo luận cũng đề nghị xây dựng, hoàn thiện cơ chế, các quy định pháp luật đồng bộ chặt chẽ và an toàn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm… Tiếp tục có các giải pháp phù hợp để ổn định việc làm cho người lao động, có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho người lao động thất nghiệp, mất việc làm để bảo đảm an sinh, trật tự, an toàn xã hội.

Liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đại biểu đề nghị làm tốt công tác truyền thông, có kế hoạch công tác cán bộ phù hợp và quản lý chặt chẽ đầu tư công các cơ sở vật chất liên quan đến các đơn vị dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới. Cùng với đó sắp xếp các cơ sở vật chất dôi dư của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn các địa phương tránh lãng phí và mất mỹ quan đô thị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai - Quản Minh Cường: Chậm tháo gỡ thủ tục về quy hoạch và đất đai nên làm thu hút đầu tư đánh mất tiềm năng lợi thế; còn tâm lý né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, thiếu trách nhiệm gây ách tắc, trì trệ trong giải quyết công việc; lãng phí của cải xã hội từ việc điều hành thiếu đồng bộ khi chấp thuận đầu tư nhà máy điện nhưng không cho đấu nối điện.

Bên cạnh đó, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao sự cần thiết và các nội dung liên quan đến việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông của tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; việc giao danh mục và mức vốn cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH ngày 11/01/2022; chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Khuyến khích địa phương chủ động bố trí nguồn lực hỗ trợ cán bộ cơ sở

Phát biểu tại Tổ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng - Tổ trưởng Tổ thảo luận 16 đánh giá: Chính phủ đã có sự điều hành linh hoạt, chủ động và quyết liệt đề ra những giải pháp khả thi, phù hợp với bối cảnh tình hình ở từng giai đoạn cụ thể, qua đó giúp nền kinh tế từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì đà phục hồi và phát triển, giữ vững được sự ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm được các cân đối lớn…

Tuy nhiên, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cũng bày tỏ băn khoăn về tình trạng xuống cấp đạo đức xã hội, ứng xử của con người, bạo lực gia đình ngày càng gia tăng; tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế được tập trung giải quyết nhưng ở cơ sở vẫn còn nhiều vướng mắc; ưu đãi đầu tư chưa tạo sức hấp dẫn, một số doanh nghiệp rút khỏi thị trường Việt Nam; các doanh nghiệp hoạt động khó khăn, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp nhiều vướng mắc…

Thống nhất với báo cáo và ý kiến các đại biểu đã nêu, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề xuất thêm: đối với sáp nhập đơn vị hành chính cần có các tiêu chí linh hoạt hơn với mục tiêu hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân, tránh lãng phí; có giải pháp để cán bộ, người dân phản biện, phản ánh trung thực thực trạng để giải quyết triệt để. Đồng thời, cần có chính sách thu hút các sinh viên giỏi vào công tác trong hệ thống chính trị; quan tâm đúng mức chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở; khuyến khích địa phương chủ động bố trí ngân sách hỗ trợ cho cán bộ cơ sở…

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh đề nghị tăng cường quản lý mạng xã hội, định hướng tôn chỉ mục đích hoạt động của các cơ quan báo chí; có chiến lược, chính sách dài hạn trong hợp tác quốc tế, hỗ trợ nước bạn Lào và Campuchia, nhất là công tác hỗ trợ đào tạo nhân lực…

Xuân Phú - Quang Đức