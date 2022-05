Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật các ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long; đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung; quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà và thi hành kỷ luật nhiều cán bộ có vi phạm.

Quang cảnh kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII ra thông cáo về Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra như sau:

Trong hai ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I- Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Kỳ họp thứ 13 về việc xem xét, xử lý kỷ luật các tập thể và cá nhân liên quan đến những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban cán sự đảng Bộ Y tế , Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định:

(1) Tại Bộ Khoa học và Công nghệ

- Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Trịnh Thanh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cảnh cáo các đồng chí: Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Thiện Thành, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; Lê Bách Quang, Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19.

- Khiển trách đồng chí Nguyễn Đình Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng , Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

(2) Tại Bộ Y tế

- Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế; Nguyễn Nam Liên, nguyên Phó Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Y tế.

- Cảnh cáo các đồng chí: Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đặng Đức Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Khiển trách các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

(3) Tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

- Khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Cảnh cáo các đồng chí: Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

II- Xem xét Báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Bình, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư:

1- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng do đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

2- Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Đinh Quý Nhân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình do đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tuyển dụng cán bộ, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Thanh tra Tỉnh và các cá nhân liên quan trong việc ban hành kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý đối với các vi phạm nêu trên.

III- Xem xét Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đồng chí Trung tướng Nguyễn Thế Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an do đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý đầu tư, xây dựng và thanh lý một số hợp đồng kinh tế.

IV- Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:

1- Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân đã vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong tham mưu, xây dựng thể chế, chính sách và trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm; chỉ đạo kiểm tra, xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến vi phạm đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2- Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và một số cá nhân đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý tài chính, tài sản công.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

V- Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ngãi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh một số ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

VI- Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác./.

Theo UBKT Trung ương