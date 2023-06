Vũ Quang cần làm tốt công tác quy hoạch để tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị, huyện Vũ Quang cần rà soát lại quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung thị trấn. Trong đó, lấy đô thị thị trấn làm trung tâm, kết nối trục phát triển với Chợ Bộng, trục phát triển đường mòn Hồ Chí Minh để thúc đẩy phát triển KT-XH.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với huyện Vũ Quang.

Chiều 30/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải có buổi làm việc với huyện Vũ Quang về tình hình phát triển KT-XH thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Thời gian qua, huyện Vũ Quang đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tận dụng tốt các lợi thế để tổ chức thực hiện linh hoạt, đồng bộ các mũi đột phá, các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm và các mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 3 năm (giai đoạn 2020 - 2022) đạt 3.459,1 tỷ đồng (bằng 75,55% so với nghị quyết và đạt 131,94% so với nhiệm kỳ trước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 46,97 triệu đồng (tăng 7,27 triệu đồng so với năm 2020).

Sản xuất nông, lâm, thủy sản duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội lũy kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay ước đạt 2.300 tỷ đồng (bình quân mỗi năm đạt 767 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch đại hội).

Việc thu hút đầu tư trong thời gian qua được huyện tập trung thực hiện, một số dự án lớn được đầu tư trên địa bàn như: dự án Thủy điện Ngàn Trươi có công suất 25,5 MW với tổng mức đầu tư 403 tỷ đồng; khởi công xây dựng Trung tâm Điều hành hệ thống năng lượng CNC và Nhà máy Thủy điện Vũ Quang II (công suất 4,8 MW) với tổng mức đầu tư trên 220 tỷ đồng.

Lĩnh vực xây dựng NTM tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện, trên địa bàn có 5/9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 66 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; có 1.577 vườn mẫu; 13 sản phẩm OCOP 3 sao… Huyện cũng đang từng bước xây dựng các điểm, tour, tuyến du lịch trải nghiệm nông nghiệp, NTM và các khu dân cư sinh thái, làng sinh thái.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa... tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; QP-AN được giữ vững...

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN trên địa bàn thời gian qua.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Vũ Quang đề nghị tỉnh và các sở, ngành liên quan cần quan tâm đầu tư các công trình chống sạt lở, ngập úng trên địa bàn như: kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Trươi đoạn qua thị trấn Vũ Quang, xã Đức Giang và Đức Liên; hệ thống chống ngập úng cho 6 xã vùng hạ du gồm: Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên, Đức Lĩnh, Đức Giang và Ân Phú...

Về xây dựng NTM, theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế tạo nguồn, huyện Vũ Quang không có trong kế hoạch vốn xây dựng huyện NTM nâng cao của tỉnh. Trong điều kiện nguồn lực của huyện rất khó khăn, đề nghị UBND tỉnh quan tâm, lồng ghép, bố trí nguồn vốn để hỗ trợ huyện đầu tư một số tiêu chí giao thông, văn hóa…

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, lãnh đạo huyện Vũ Quang đề nghị sớm thực hiện đo vẽ bản đồ địa chính đối với 2 khu vực tái định cư tại xã Hương Quang (nay là xã Quang Thọ) và xã Hương Điền (nay là xã Thọ Điền) chưa được đo vẽ bản đồ địa chính để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân (đã được nêu tại Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu: Mặc dù là huyện NTM, tuy nhiên, Vũ Quang vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, các sở, ngành cần quan tâm hỗ trợ địa phương trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH; về phía địa phương, cần khai thác các lợi thế sẵn có để nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Về xây dựng NTM, địa phương cần tập trung cao cho tiêu chí cấp huyện; sản xuất nông nghiệp cần xác định các cây, con chủ lực, có tính bền vững và chiến lược phát triển lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh gợi mở một số vấn đề tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích những kết quả huyện đạt được trong thời gian qua, chỉ rõ một số hạn chế và gợi mở các giải pháp phát triển KT-XH trong những năm tiếp theo.

Đại biểu nhấn mạnh các nội dung huyện cần tập trung trong thời gian tới như: tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường; quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững; tranh thủ tối đa nguồn lực, tập trung nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao; quan tâm đến đời sống, an sinh xã hội, phát triển giáo dục, phát huy truyền thống văn hoá…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang cần đoàn kết thống nhất cao hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ; các đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy cần tăng cường chỉ đạo, sâu sát cơ sở.

Chủ tịch UBND Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Địa phương cần rà soát lại quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung thị trấn Vũ Quang. Trong đó, lấy đô thị thị trấn Vũ Quang làm trung tâm, kết nối trục phát triển với Chợ Bộng, trục phát triển đường mòn Hồ Chí Minh để thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Về lĩnh vực nông nghiệp, địa phương cần tiếp tục sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững, chú trọng liên kết, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Vũ Quang có điều kiện, tiềm năng phát triển kinh tế hộ, kinh tế vườn đồi, do đó, cần phải làm tốt hơn hướng này để nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngoài ra, địa phương cần củng cố, nâng cao chất lượng phong trào NTM tại các xã, thôn xóm. Đặc biệt, cần rà soát các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí mới để có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; tập trung mọi nguồn lực thực hiện tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Đối với phát triển du lịch, các sở, ngành cần tích cực phối hợp, hỗ trợ địa phương về quy hoạch - xúc tiến du lịch, các dự án đã và đang khảo sát, triển khai thủ tục. Đối với cải cách hành chính, cần rà soát lại chỗ nào là điểm nghẽn để có hướng xử lý kịp thời, tập trung chỉ đạo chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, y tế và văn hóa - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, cần có giải pháp cân đối giáo viên các cấp; nâng cao năng lực y tế; tu bổ, phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử trên địa bàn; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục giữ vững, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cần tham mưu kịp thời, có phương án xử lý cụ thể, hỗ trợ tối đa trong quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ Quang triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Văn Chung - Lê Tuấn