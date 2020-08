97,4% học sinh Hà Tĩnh tham gia bảo hiểm y tế

Thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2019-2020, BHXH Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức.

Đoàn viên BHXH tỉnh tuyên truyền chính sách BHYT tại Trường THCS Cẩm Trung - huyện Cẩm Xuyên.

Đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã đạt 97,4% học sinh tham gia BHYT, cao hơn cùng kỳ năm ngoái 3,4% và cao nhất từ trước đến nay.

Bà Trương Thị Tuyết - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH tỉnh cho biết: “Mặc dù chưa đạt 100% tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh như kế hoạch đề ra nhưng tỷ lệ 97,4% (cao nhất từ trước đến nay) là một kết quả rất đáng ghi nhận đối với cả ngành BHXH và GD&ĐT. Năm nay, việc tuyên truyền có nhiều thuận lợi hơn khi có đầy đủ hệ thống văn bản từ chỉ đạo của UBND tỉnh đến các hướng dẫn tổ chức thực hiện của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, BHXH tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp vào cuộc quyết liệt. Nhờ đó, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được khắc phục”.

Tập trung cao cho nhiệm vụ phát triển BHYT học sinh, nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được phát huy. Trong kết quả chung đó, TX Hồng Lĩnh và huyện Nghi Xuân đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT; có 4 địa phương đạt tỷ lệ trên 99% là Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, Đức Thọ, Can Lộc; Lộc Hà, huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên có tỷ lệ trên 95%; Thạch Hà, Can Lộc có kết quả cao vượt bậc so với năm học 2018-2019, từ 87,6% lên 95% (Thạch Hà) và 89,3% lên 98% (Can Lộc).

Ngay từ đầu năm học, cán bộ BHXH và Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh đã đến làm việc trực tiếp với các trường để đẩy mạnh việc thực hiện BHYT.

Ông Hồ Văn Phong - Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ: “Ngoài những cách tuyên truyền truyền thống, chúng tôi đã cử cán bộ BHXH trực tiếp chịu trách nhiệm phụ trách các trường. Qua đó, bám sát tình hình, tiến độ công việc. Hàng tháng, chúng tôi đều có văn bản đánh giá kết quả gửi Phòng GD&ĐT thị xã và chính quyền các phường, xã để đôn đốc. Chúng tôi còn tổ chức thu đĩa tuyên truyền về BHYT, phát cho các phường, xã và thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương. Thông qua đó, nâng cao nhận thức cho Nhân dân về lợi ích của BHYT học sinh”.

Trong thực hiện phát triển BHYT học sinh năm học 2019 - 2020, nhiều cơ sở giáo dục đã xác định được trách nhiệm của mình, nhiều trường đã chủ động lập danh sách học sinh chưa có thẻ từ đầu năm để kịp thời triển khai. Trong đó, khối trường chuyên nghiệp thực hiện tốt nhất với tỷ lệ sinh viên tham gia BHYT đạt 100%. Một số trường như Đại học Hà Tĩnh, Cao đẳng nghề Công nghệ có lượng sinh viên đông nhưng đã triển khai thực hiện rất hiệu quả. Các trường THPT và trung tâm hướng nghiệp dạy nghề - giáo dục thường xuyên có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT là 97,8%, trong đó có 18/53 trường đạt tỷ lệ 100% (năm học 2018-2019 chỉ có 9 trường đạt 100%); 28 trường đạt trên 90%; khối các trường tiểu học và THCS có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT là 97,2%…

Tham gia BHYT, học sinh sẽ được đảm bảo các quyền lợi khi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế.

Hiện nay, việc phát triển BHYT học sinh còn gặp một số khó khăn như: Một số trường học chưa xác định được trách nhiệm của mình trong việc thu BHYT học sinh; nhiều phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng, vai trò và những lợi ích mang lại khi tham gia BHYT; một số huyện tổ chức xét duyệt danh sách hộ có mức sống trung bình chậm nên khó khăn cho nhà trường trong việc xác định mức thu của học sinh…

Năm học mới đang đến rất gần, ngành BHXH và các ngành liên quan đang đặt ra nhiều giải pháp để đạt tỷ lệ bao phủ 100% như kế hoạch được giao. Trong đó, gắn trách nhiệm của ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân các cấp trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Đặc biệt, phát huy vai trò của ban chỉ đạo cấp xã trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc tham gia BHYT nói chung, BHYT học sinh, sinh viên nói riêng.

Phong Linh