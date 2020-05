Bộ Tài chính nói gì về mua bảo hiểm của chủ xe cơ giới?

Ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính nói về các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng không tuân thủ đúng quy định pháp luật về bán bảo hiểm bắt buộc TNDS cơ giới đặc biệt là phương tiện xe máy.

Bảo hiểm đến đâu?

Theo Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ tài chính Phùng Ngọc Khánh, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 103/2008/NĐ-CP, chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông và tăng cường trật tự xã hội thông qua các hoạt động như: Giải quyết bồi thường bảo hiểm hỗ trợ cho nạn nhân tai nạn giao thông khắc phục hậu quả. Thời gian qua đã bồi thường bảo hiểm cho 593.658 vụ tai nạn giao thông, trung bình 9 triệu đồng/vụ; trong đó có 101.214 vụ tai nạn xe máy, trung bình 5 triệu đồng/vụ.

Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm

Tuy nhiên, kết quả thực hiện cũng cho thấy bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới vẫn còn những tồn tại, vướng mắc cả về chính sách và công tác tổ chức, triển khai thực hiện như: Một số quy định hiện hành về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới không còn phù hợp, đồng bộ với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan; Mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định hiện hành chưa theo kịp với biến động ngày càng tăng về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí sửa chữa, thay thế tài sản bị thiệt hại trong các vụ tai nạn do xe cơ giới gây ra; Phí bảo hiểm mặc dù đã được quy định trên cơ sở rủi ro liên quan phương tiện (đến loại xe, mục đích sử dụng xe) nhưng chưa căn cứ vào rủi ro liên quan chủ xe, lái xe (lịch sử tai nạn, vi phạm giao thông), do đó chưa phát huy tối đa vai trò công cụ kinh tế trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông; …

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải rà soát, kiểm tra

Trước phản ánh của cơ quan báo chí về việc bán bảo hiểm bắt buộc TNDS xe máy không tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện nay, ông Phùng Ngọc Khánh cho biết, ngày 20/5, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có Công văn số 189/QLBH-PNT gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu sau: Chủ động kiểm tra, rà soát việc triển khai bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm tiến hành chấn chỉnh, xử lý kịp thời; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, giải thích rõ cho chủ xe về chính sách bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Trường hợp các DNBH vi phạm, tùy theo mức độ, Cục QLBH sẽ xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. “Bộ Tài chính sẽ giám sát theo dõi, cập nhật tình hình triển khai bán bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới, qua đó để kịp thời có các công văn hướng dẫn, chỉ đạo các DNBH”, ông Phùng Ngọc Khánh nhấn mạnh.

Tiếp tục bổ sung, sửa đổi luật

Chia sẻ với các phóng viên về các giải pháp nhằm hạn chế tối đa việc bán bảo hiểm bắt buộc TNDS như báo chí phản ánh vừa qua, ông Phùng Ngọc Khánh cho biết: Hiện nay Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành liên quan, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các DNBH xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP nhằm hoàn thiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới theo hướng:

Thứ nhất, ứng dụng thương mại điện tử trong việc bán bảo hiểm, cấp Giấy CNBH điện tử; tạo điều kiện cho DNBH chủ động thiết kế, xây dựng mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm (CNBH) nhưng vẫn đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc.

Thứ hai, mức phí bảo hiểm tương ứng với rủi ro của xe cơ giới (bao gồm xe máy), chủ xe và người lái xe; tăng mức trách nhiệm bảo hiểm cơ bản đảm bảo chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản.

Thứ ba, quy định linh hoạt thời hạn bảo hiểm theo hướng tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm đối với xe máy và tối thiểu là 1 năm và tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ô tô.

Thứ tư, mở rộng phạm vi và rút ngắn thời gian tạm ứng bồi thường nhằm kịp thời đảm bảo nạn nhân và gia đình có nguồn kinh phí điều trị y tế.

Thứ năm, cụ thể hóa hồ sơ bồi thường bảo hiểm theo hướng đơn giản hóa, tăng trách nhiệm và tính chủ động của DNBH nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống gian lận bảo hiểm.

Thứ sáu, mở rộng phạm vi và nâng mức hỗ trợ nhân đạo.

Thứ bảy, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm phục vụ mục tiêu quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (bao gồm xe máy).

Dự kiến trong tháng 5/2020, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP.

“Trong thời gian tới, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ phối hợp các cơ quan liên quan nhằm đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về trách nhiệm của các DNBH và quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới nhằm thể hiện rõ được ý nghĩa nhân đạo của chính sách, kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản”, Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh nói.

Ngoài ra, ông Phùng Ngọc Khánh cũng thông tin thêm, hiện nay Bộ Tài chính đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2021. Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động và tiếp tục xin ý kiến rộng rãi của tất cả các bên liên quan, các đối tượng chịu tác động của chính sách để có cơ sở đề xuất hoàn thiện chế độ bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới, bao gồm quy định bảo hiểm TNDS bắt buộc đối với xe máy.

Theo Anh Văn/SK&ĐS