Chính sách mới tháng 10: Thêm phương tiện được miễn phí đường bộ

Nhiều điểm mới trong đăng kiểm xe cơ giới, bổ sung phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ, sinh viên đại học có thể học thạc sĩ… là những chính sách có hiệu lực trong tháng 10.

Hàng loạt chính sách mới liên quan đến quốc phòng, giao thông, giáo dục, xây dựng sẽ có hiệu lực từ tháng 10. Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung một số phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ.

Các trường hợp được miễn phí sử dụng đường bộ

Ngày đầu tiên của tháng 10 là thời điểm Thông tư 70 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ chính thức có hiệu lực.

So với quy định cũ tại Thông tư 293, thông tư lần này đã bổ sung thêm một loại phương tiện được miễn phí sử dụng đường bộ là ôtô đặc chủng, gồm xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các ôtô đặc chủng khác của Bộ Công an.

Thông tư 70 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ bổ sung xe được miễn phí sử dụng đường bộ. Ảnh: Quỳnh Danh

Ngoài ra, các trường hợp khác vẫn được miễn phí như quy định cũ là xe cứu thương, xe chữa cháy, xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân (xe có in dòng chữ “Cảnh sát 113” hoặc “Cảnh sát cơ động” ở thân xe), ôtô chuyên chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn hoặc ôtô vận tải có mui che và được lắp ghế ngồi trong thùng xe chở lực lượng công an làm nhiệm vụ…

Thêm 3 trường hợp ôtô bị cảnh báo đăng kiểm

Cũng có hiệu lực từ 1/10, Thông tư 16 của Bộ GTVT quy định về đăng kiểm xe cơ giới bổ sung 3 trường hợp ôtô bị cảnh báo đăng kiểm.

Một là xe có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng. Với trường hợp này, đơn vị đăng kiểm in và gửi thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng theo mẫu cho chủ xe để sửa chữa.

Trường hợp kiểm định không đạt và không được cấp giấy chứng nhận kiểm định thì sẽ bị cảnh báo phương tiện không đạt trên cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trường hợp thứ hai là xe cơ giới thanh lý không có thông tin trong cơ sở dữ liệu sản xuất lắp ráp, nhập khẩu, kiểm định đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định, sau đó đơn vị xác minh hồ sơ phương tiện không phù hợp với xe thực tế.

Ba là xe của các tổ chức được phép tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thì sau khi lập hồ sơ phương tiện, các đơn vị đăng kiểm gửi thông tin phương tiện về Cục Đăng kiểm Việt Nam để thực hiện cảnh báo trên chương trình quản lý kiểm định.

Ngoài ra, Thông tư 16 quy định người đến đăng kiểm xe cơ giới không cần xuất trình bảo hiểm xe khi đi đăng kiểm.

Thêm nhiều học sinh, sinh viên được miễn học phí

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Nghị định 81 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập sẽ có hiệu lực từ 15/10.

Nghị định này bổ sung nhiều học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn học phí so với quy định trước đây như: Người học chương trình trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; học sinh cấp hai ở thôn/bản đặc biệt khó khăn; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù…

Học sinh cấp hai ở thôn/bản đặc biệt khó khăn; người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù... sẽ được miễn học phí. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài ra, mức hỗ trợ chi phí học tập tại Nghị định 81 cũng tăng thêm 50.000 đồng/tháng so với quy định trước đây (từ 15/10, mức hỗ trợ chi phí học tập là 150.000 đồng/tháng/học sinh).

Những người được hỗ trợ chi phí học gồm: Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông cho người khuyết tật…

Nghị định 81 cũng quy định cụ thể về lộ trình tăng học phí với tất cả cấp học từ mầm non, phổ thông, đại học…

Sinh viên đại học được học trước chương trình thạc sĩ

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 23, có hiệu lực từ ngày 15/10.

Văn bản này nêu rõ việc đào tạo trình độ thạc sĩ có nhiều điểm mới so với quy định cũ tại Thông tư 15. Trong đó, có thể kể đến một số điểm nổi bật sau.

- Chuẩn đầu vào chương trình thạc sĩ phải có ngoại ngữ bậc 3 trở lên, trong đó phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ như bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài trở lên hoặc tốt nghiệp đại học mà chương trình chủ yếu bằng tiếng nước ngoài trở lên…

- Cơ sở đào tạo có thể tuyển sinh thạc sĩ onilne nếu đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng để có được kết quả tin cậy và công bằng giống như tổ chức bằng hình thức tuyển sinh trực tiếp.

- Sinh viên đại học được đăng ký học trước một số học phần của chương trình thạc sĩ nếu có học lực theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên; số tín chỉ được công nhận không vượt quá 15; đăng ký học tại cùng cơ sở đang học đại học…

Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ phép năm theo chế độ mới

Theo quy định tại Thông tư 109 của Bộ Quốc phòng, kể từ ngày 10/10, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng khi nghỉ phép năm sẽ được nghỉ thêm nhờ quy định mới.

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm nếu đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên; đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và ở Nhà giàn DK1 hoặc đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300 km trở lên.

Quy định được nghỉ thêm 5 ngày mỗi năm được áp dụng nếu quân nhân chuyên nghiệp đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực; hoặc đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km.

Thời gian đi đường sẽ không tính vào số ngày nghỉ phép đối với trường hợp được nghỉ thêm như hiện nay.

Hỗ trợ tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch

Nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được triển khai từ 1/10 và kéo dài trong 2 tháng (đến 31/12).

Nghị quyết quy định hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị quyết số 116 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ được triển khai từ 1/10. Ảnh: Quỳnh Danh

Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Nguồn kinh phí là khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới

Nghị định 80 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày 15/10.

Theo đó, văn bản này quy định tăng mạnh mức hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây chỉ tối đa 3 triệu đồng); doanh nghiệp nhỏ không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây không quá 5 triệu đồng)…

Đối với doanh nghiệp vừa được hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp (trước đây chỉ được giảm tối đa 10% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng/năm).

Nghị định cũng quy định thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ. Theo đó, hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn (không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp) với doanh nghiệp siêu nhỏ; với doanh nghiệp nhỏ, mức hỗ trợ là 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp…

Theo Zing