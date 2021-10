Đón học sinh “mắc kẹt” tại các tỉnh, thành phía Nam - những ân tình của quê hương

Gần 1 tháng kể từ ngày UBND tỉnh triển khai chủ trương đón học sinh “mắc kẹt” do dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh, thành phía Nam, đến nay, Hà Tĩnh đã đón gần 1.300 học sinh trở về.

Sáng 18/10, đoàn xe khách 0 đồng của Công ty CP Phương Trang do UBND tỉnh Hà Tĩnh kết nối đã chở 547 học sinh, giáo viên và phụ huynh về ký túc xá Mitraco - phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh). Dù thời tiết không thuận lợi nhưng ngay khi đặt chân đến quê hương, những người trở về đã nhận được sự đón tiếp, hướng dẫn tận tình của các lực lượng chức năng.

Trong khó khăn, hoạn nạn, họ càng hiểu và thấm thía hơn những ân tình của quê hương.

Sáng 18/10, chuyến xe 0 đồng của Công ty CP Phương Trang đã đưa 547 học sinh, giáo viên, phụ huynh Hà Tĩnh trở về quê hương (ảnh Đình Nhất).

Em Mai Hương Trà ở thôn Đông Văn (xã Thạch Văn - Thạch Hà) - học sinh lớp 10A4, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn không giấu nổi xúc động.

“Em vào thăm bố mẹ ở Bà Rịa - Vũng Tàu và bị “mắc kẹt” bởi dịch COVID-19. Dù em được các thầy cô giáo Trường THPT Nguyễn Đình Liễn và trường sở tại quan tâm, tạo điều kiện học trực tuyến nhưng hiệu quả vẫn không được như mong muốn. Gần 1 học kỳ trôi qua, em rất sốt ruột, mỗi ngày đều mong muốn được trở về quê để ổn định việc học và hôm nay mong muốn của em đã trở thành sự thật. Tất cả là nhờ sự quan tâm của tỉnh, của hội đồng hương, các nhà hảo tâm và các cấp chính quyền”.

Mai Hương Trà (thôn Đông Văn, xã Thạch Văn), học sinh lớp 10A4 - Trường THPT Nguyễn Đình Liễn vui mừng khi được trở về quê.

Trên chuyến xe ân tình chở những học sinh Hà Tĩnh bị “mắc kẹt” tại các tỉnh phía Nam trở về quê nhà trong sáng 18/10 còn một số giáo viên, người thân. Mỗi người một hoàn cảnh và ai cũng đầy cảm xúc khi được trở về.

Bà Nguyễn Thị Lan (về cùng cháu Yến Nhi ở thôn Tây Quang Trung, xã Tùng Lộc, Can Lộc) chia sẻ: “Đưa cháu vào thăm người thân ở TP Hồ Chí Minh nhưng chẳng may phải ở lại do dịch bệnh nên tôi rất sốt ruột khi cháu không được đến trường đúng thời gian của năm học. Dù giáo viên có gửi bài tập hướng dẫn cháu mỗi ngày nhưng làm sao bằng việc học trực tiếp ở trường. Tôi rất xúc động và biết ơn sự quan tâm của tỉnh, các cấp chính quyền địa phương, Hội Đồng hương Hà Tĩnh ở TP Hồ Chí Minh để bà cháu tôi được trở về quê, để cháu có điều kiện nhanh chóng trở lại trường tiếp tục việc học”.

Năm học 2021 - 2022, Hà Tĩnh có gần 1.700 học sinh bị “mắc kẹt” tại các tỉnh, thành phía Nam do tình hình dịch bệnh, phần lớn các em đi thăm người thân hoặc đi làm thêm.

Sau khi có mặt tại Khu KTX Mitraco, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra thông tin, số lượng người trở về.

Ngay trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh (ngày 24/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cũng đã đồng ý với chủ trương đón học sinh “mắc kẹt” tại các tỉnh, thành phía Nam do dịch bệnh trở lại quê nhà để tiếp tục việc học. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao ngành y tế cùng chính quyền các địa phương vào cuộc trong việc triển khai các phương án phòng chống dịch, rà soát, lập danh sách học sinh bị “mắc kẹt”; đồng thời liên lạc, kết nối với hội đồng hương tại các tỉnh, thành để có sự hỗ trợ học sinh, phụ huynh trở về quê hương.

UBND tỉnh cũng đã có các văn bản số 6423/UBND-VX1 (ngày 29/9) chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai việc rà soát, lập danh sách học sinh bị “mắc kẹt” có nguyện vọng trở về quê; văn bản số 6553/UBND-VX1 (ngày 4/10) về việc phối hợp đón học sinh về quê học tập.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của tỉnh, các ngành, chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai để sớm đưa học sinh trở về. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, nhà xe Phương Trang và các đơn vị liên quan chủ động nắm số lượng, danh sách công dân về quê để sắp xếp, bố trí ô tô đón về tại khu KTX Mitraco; đồng thời cung cấp danh sách cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để phối hợp đón công dân có đủ điều kiện về cách ly tại nhà.

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong thông tin: “Ngay những ngày đầu tháng 10, chúng tôi đã có văn bản gửi Hội Đồng hương Can Lộc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ con em quê hương trở về quê học tập. Bên cạnh đó, huyện cũng đã rà soát, gửi kèm danh sách, phương thức liên lạc cho hội đồng hương và cho người dân đang ở các tỉnh, thành phía Nam. Huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra điều kiện và nhu cầu cách ly của học sinh sau khi trở về để sẵn sàng công tác chuẩn bị. Mọi khoản chi phí đi lại của các em và người nhà được thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Huyện cũng hỗ trợ thêm 2 lần xét nghiệm COVID-19 cho các em trong quá trình cách ly”.

Các huyện, thị xã, thành phố điều động xe đón công dân có đủ điều kiện về cách ly tại nhà theo quy định.

Từ chủ trương nhân văn của tỉnh, từ những tấm lòng, tình cảm nặng nghĩa đồng hương, đến nay, gần 1.300 học sinh Hà Tĩnh “mắc kẹt” tại các tỉnh, thành phía Nam đã trở về quê hương.

Ngày trở lại trường đang đến gần, niềm vui được gặp lại người thân, bạn bè, thầy cô, được học tập sắp trở thành hiện thực. Chủ trương nhân văn của tỉnh và chuyến trở về nặng nghĩa tình sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đối với mỗi học sinh. Đó cũng là bài học quý giá cho các em về truyền thống, tinh thần nhân văn, nhân ái của dân tộc.

Theo thống kê sơ bộ của ngành giáo dục Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh vẫn có khoảng 400 học sinh chưa thể trở về. Tỉnh và chính quyền các địa phương vẫn đang tiếp tục kết nối, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm đưa các em trở về.

Anh Thư