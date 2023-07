HĐND huyện Can Lộc bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm

Kỳ họp HĐND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tập trung bàn các giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời thông qua một số nghị quyết quan trọng.

Sáng 26/7, HĐND huyện Can Lộc khóa XX khai mạc Kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu KT-XH trên địa bàn Can Lộc tiếp tục có bước khởi sắc; đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Trên lĩnh vực kinh tế, vụ xuân 2023 được mùa toàn diện, năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 62,1 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn; đến nay, các địa phương đã thực hiện được hơn 3.300 ha, đạt 36% diện tích sản xuất lúa toàn huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Võ Xuân Linh khai mạc kỳ họp.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai theo đúng kế hoạch. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 1.161 tỷ đồng. Nhiều dự án công trình được xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng. Thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 30/6/2023 ước đạt 96,3 tỷ đồng, bằng 64,2% kế hoạch HĐND huyện giao.

Giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam được tập trung quyết liệt, thực hiện đúng tiến độ. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được phát huy và đạt được những kết quả tích cực. Huyện đang tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, qua rà soát, đã hoàn thành 21/38 tiểu tiêu chí (đạt 55%).

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến, tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa, thể thao; chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng lên; công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả; chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Can Lộc cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các vấn đề hạn chế; chỉ rõ nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu cũng bàn bạc, thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm như: rà soát các kết quả đã đạt được để tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ; tăng cường chỉ đạo sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ hè thu, phòng chống dịch bệnh; đẩy mạnh triển khai đề án tích tụ ruộng đất, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất cấp giai đoạn 2021 - 2030; tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; quảng bá du lịch; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội…

Toàn cảnh kỳ họp.

Kỳ họp cũng nghe và cho ý kiến về các tờ trình, báo cáo: phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2022; kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết về chính sách hỗ trợ từ ngân sách huyện đã được HĐND huyện khóa XX thông qua, ban hành nhưng không đúng thẩm quyền; điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Nghèn đến năm 2030...

Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày. Chiều nay, HĐND huyện sẽ tiếp tục các nội dung chất vấn, trả lời chất vấn; tiếp thu ý kiến và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời thông qua dự thảo và biểu quyết một số nghị quyết quan trọng.

