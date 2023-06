Hơn 7.000 người mở tài khoản nhận trợ cấp không dùng tiền mặt

Đến nay, Hà Tĩnh có 7.163 đối tượng hưởng chế độ, chính sách đã mở thẻ ngân hàng để thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Từ khi huyện Can Lộc triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, ông Trần Đình Khởi (65 tuổi) - thương binh hạng ¼ , ở thị trấn Nghèn đã chủ động mở tài khoản thẻ ATM.

Ông Trần Đình Khởi là thương binh hạng ¼ (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) đã chủ động mở tài khoản thẻ ATM để nhận chi trả trợ cấp hằng tháng.

Ông Trần Đình Khởi cho biết: “Trước đây, tôi đến nhà văn hóa của tổ nhận tiền trợ cấp hằng tháng hoặc nhân viên bưu điện đến phát tại nhà nên khá mất thời gian đi lại, hoặc phải sắp xếp công việc để đi lĩnh tiền... Bây giờ, được chi trả qua thẻ ATM, thấy thuận tiện hơn rất nhiều. Tôi có thể sử dụng số tiền này để thanh toán tiền điện, nước hoặc mua sắm tại các cửa hàng”.

Cán bộ chính sách xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) hướng dẫn ông Trần Hữu An mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chi trả trợ cấp hằng tháng.

Khi được cán bộ chính sách xã và phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh thông báo chủ trương chi trả tiền trợ cấp người có công qua tài khoản, ông Trần Hữu An (72 tuổi), thương binh ¾ ở thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng vì tuổi cao, đi lại khó khăn, nên ông An đã ủy quyền cho con dâu đăng ký mở tài khoản để nhận tiền trợ cấp hằng tháng qua ngân hàng.

“Tôi thấy việc chi trả tiền trợ cấp qua tài khoản rất thuận tiện, nhanh chóng. Giờ tôi không phải nhờ con cháu chở đến điểm chi trả tiền chế đội như trước đây nữa. Mỗi lần có tiền chế độ, tôi nhờ con dâu ra cột ATM rút tiền về để chi tiêu”, ông Trần Hữu An chia sẻ.

Ông Võ Xuân Bằng - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Anh cho hay: “Để triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, phòng LĐ-TB&XH huyện đã tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đặc biệt là các ngân hàng để mở tài khoản, hướng dẫn sử dụng tài khoản; chỉ đạo các xã cập nhật cơ sở dữ liệu về các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội, kết nối, chia sẻ dữ liệu an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06...".

Được biết, đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 2.380/7.570 đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, đối tượng khác hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký và đã mở tài khoản thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng không dùng tiền mặt.

Cán bộ BIDV chi nhánh TX Hồng Lĩnh hướng dẫn người có công mở tài khoản thẻ ngân hàng

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã rà soát, thu thập thông tin tài khoản hỗ trợ không dùng tiền mặt của 107.085 đối tượng hưởng chế độ, chính sách (40.036 đối tượng người có công, 65.064 đối tượng bảo trợ xã hội và 1.985 đối tượng khác hưởng chính sách an sinh xã hội). Hiện, đã có 7.163 đối tượng đã mở thẻ ngân hàng, trong đó có 1.055 đối tượng người có công đã được cơ quan bưu điện thực hiện chi trả thông qua tài khoản ngân hàng...

Ông Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TTg ngày 25/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, sở sẽ tiếp tục đôn đốc các phòng LĐ-TB&XH cấp huyện phối hợp với cơ quan bưu điện triển khai hướng dẫn về chuyển đổi số trong công tác chi trả; tiếp tục tuyên truyền cho các đối tượng hưởng chế độ, chính sách hiểu rõ về như sự cần thiết của việc chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cũng như hướng dẫn tạo tài khoản ngân hàng cho các đối tượng có nhu cầu.

Sở LĐ-TB&XH cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để công tác chi trả, quản lý nguồn tiền, thanh quyết toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chi trả, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo để đảm bảo đúng quy định”.

