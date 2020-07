Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách ở Kỳ Anh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ lòng tri ân đối với những hi sinh to lớn của các gia đình chính sách trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, gương mẫu đi đầu trong xây dựng gia đình văn hóa, tiếp tục động viên con cháu tham gia đóng góp nhiều hơn nữa trong xây dựng và phát triển kinh tế ở địa phương. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; có nhiều hoạt động thực sự ý nghĩa để tri ân sự hy sinh to lớn các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng.