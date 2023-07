Nghiên cứu, triển khai xây dựng nhà cho người nghèo phù hợp với thực tế

Sáng 7/7, tại Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 630 tỉnh tiến hành họp rà soát tiến độ triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn từ nguồn Bộ Công an vận động tài trợ. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì cuộc họp. Thiếu tướng Vũ Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại - Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tham dự.