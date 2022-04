Những bước khởi động vững chắc của BHXH Hà Tĩnh

Linh hoạt, sáng tạo ứng biến trong tình hình dịch bệnh COVID-19, BHXH Hà Tĩnh đã vượt lên khó khăn, giành được những kết quả tốt ngay trong những tháng đầu năm. Đây được coi là bước khởi động vững chắc trong hành trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch cả năm.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, BHXH Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phát triển đối tượng. Bên cạnh đó, phối hợp các đại lý thu BHXH, BHYT ra quân vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT; phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện và BHYT...

Viên chức BHXH huyện Hương Sơn ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

Trong 3 tháng đầu năm tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 711,2 tỷ đồng đạt tỷ lệ 23,4% (vượt chỉ tiêu giao 2,9%); tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc là 91.112 người (tăng 506 người so với cùng kỳ năm 2021); tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 41.775 người (tăng 1.147 người so với cùng kỳ năm 2021); số người tham gia BHTN là 79.761 người (tăng 511 người so với cùng kỳ năm 2021); tổng số người tham gia BHYT là 1.109.733 người (tăng tăng 10.471 người so với cùng kỳ năm 2021).

Ông Phan Văn Anh - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Kết quả vượt bậc trong 3 tháng đầu năm đã tạo động lực cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trên toàn ngành; tăng niềm tin của Nhân dân đối với các chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh những nhiệm vụ thường niên, thời gian qua, BHXH tỉnh cũng chú trọng triển khai các chế độ BHXH theo các chủ trương, chính sách mới, đặc biệt là chế độ ốm đau đối với người mắc COVID-19”.

Cán bộ BHXH tỉnh phối hợp với BHXH Thạch Hà tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc về chính sách BHXH, BHYT cho người dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà.

Theo đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với BHXH cấp huyện và các cơ sở khám chữa bệnh phê duyệt cho 216/216 trạm y tế trên địa bàn được quyền cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH đối với các F0 và bố/mẹ phải nghỉ việc chăm con F0. Các bộ phận chuyên môn tích cực rà soát, điều chỉnh bổ sung người hưởng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg và Quyết định số 91/QĐ-TTg về trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; ban hành công văn số 366/BHXH-CĐBHXH về việc tổ chức thực hiện rà soát, xác minh người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có tuổi đời từ 80 tuổi trở lên; xây dựng kế hoạch hậu kiểm công tác giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động, công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại BHXH cấp huyện năm 2022.

Viên chức phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh phối hợp Đại lý thu BHXH, BHYT thu tiền người tham gia BHXH tự nguyện đến hạn đóng.

Ông Trần Đình Giáp - Trưởng phòng Chế độ BHXH tỉnh thông tin: “Chỉ riêng trong tháng 3, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 5.668 lượt người hưởng các loại chế độ. Trong đó, hồ sơ hưởng hàng tháng 231 người; một lần 1.045 người; ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 2.744 người. Đặc biệt, đã giải quyết kịp thời chế độ nghỉ ốm cho 910 người điều trị bệnh COVID-19 với 6.222 ngày nghỉ, số tiền là 834 triệu đồng”.

Hội Phụ nữ xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà ra mắt mô hình Tiết kiệm an sinh Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, việc ứng dụng CNTT cũng được BHXH tỉnh tiếp tục quan tâm. Chỉ riêng trong tháng 3, toàn tỉnh có 4.121 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử, tổng số hồ sơ giao dịch điện tử là 49.227 hồ sơ, đạt 69%, tăng 8% so với tháng 2/2022. Cấp 1.107 thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp qua liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp; có 108.696 hồ sơ gửi lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định, 101.068 hồ sơ gửi đúng ngày.

Mặc dù đã “gặt hái” được những kết quả khá tốt trên các lĩnh vực nhưng phía trước còn rất nhiều khó khăn, thách thức. BHXH Hà Tĩnh sẽ căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, linh hoạt triển khai các nhiệm vụ, nhất là công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng; công tác thanh tra, kiểm tra, ứng dụng CNTT; công tác chi trả các chế độ... Qua đó, tạo nền móng vững chắc để toàn ngành BHXH Hà Tĩnh tăng tốc về đích. Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh Phan Văn Anh

Phong Linh