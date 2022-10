Rà soát hộ nghèo đúng quy trình, huyện Đức Thọ đảm bảo quyền lợi người dân

Tính đến ngày 25/10, toàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã hoàn thành rà soát 1.326 hộ nghèo, 1.626 hộ cận nghèo và 423 hộ có giấy đề nghị rà soát bảo đảm đúng quy trình, quy định, công khai minh bạch.

Huyện Đức Thọ huy động 584 điều tra viên ở 16 xã, thị trấn tham gia rà soát trực tiếp tại các hộ gia đình.

Thực hiện Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 7/9/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Đức Thọ ban hành kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đôn đốc 16 xã, thị trấn tập trung triển khai công tác rà soát; tổ chức tập huấn, nghiệp vụ ghi phiếu, cấp phát tài liệu, mẫu phiếu đầy đủ cho các địa phương.

Trước đợt rà soát, huyện Đức Thọ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, điều tra viên rà soát hộ nghèo, cận nghèo.

Toàn huyện Đức Thọ đã huy động 1.355 cán bộ, điều tra viên tham gia rà soát, trong đó có 584 điều tra viên ở 16 xã, thị trấn, còn lại là thành viên ban chỉ đạo và tổ giúp việc cấp huyện, xã. Công tác tuyên truyền từ huyện đến xã, thị trấn thực hiện bằng nhiều hình thức.

Ông Nghiêm Hoàng Tuấn - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết: “Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn mới, phương pháp rà soát vẫn là khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; lấy ý kiến của Nhân dân để có kết quả đánh giá khách quan, chính xác”.

Năm nay, xã Lâm Trung Thủy thực hiện rà soát 124 hộ nghèo, 118 hộ cận nghèo và 28 hộ có giấy đề nghị rà soát.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy cho biết: “Xác định đợt rà soát hộ nghèo, cận nghèo là rất quan trọng, xã đã huy động 45 điều tra viên tham gia. 35 thành viên ban chỉ đạo luôn bám sát các thôn để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo đúng kế hoạch đã ban hành. Đồng thời, trực tiếp đi kiểm tra, giám sát tiến độ điều tra ở từng thôn. Tại mỗi thôn, đại diện xã đã kịp thời giải đáp những vướng mắc, hướng dẫn rõ ràng từng nội dung, các bước thực hiện điều tra”.

Cán bộ phụ trách chính sách xã Lâm Trung Thủy kiểm tra quy trình thực hiện rà soát, thu thập thông tin trên phiếu của các điều tra viên.

Tham gia trực tiếp vào công tác rà soát, bà Đào Thị Lâm - Trưởng thôn Trung Bắc, xã Lâm Trung Thủy cho biết: “Trong quá trình rà soát, tôi luôn xác định phải điều tra chi tiết, không chỉ nghe gia đình cung cấp thông tin mà còn quan sát, nắm bắt, tìm hiểu thêm từ các nguồn thông tin khác để có những đánh giá chính xác, công bằng".

Điều tra viên thôn Đại An, xã An Dũng (ngoài cùng bên trái) điều tra, thu thập thông tin tại hộ gia đình ông Phan Văn Tự.

Tại xã An Dũng, việc xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo được thực hiện đúng quy định. Ông Hồ Phi Hợp - cán bộ chính sách xã An Dũng cho biết: “Đến nay, theo kết quả sơ bộ, xã có 207 hộ nghèo, giảm 26 hộ so với năm 2021; 189 hộ cận nghèo, giảm 105 hộ so với năm 2021. Hiện có 13/13 thôn đã họp dân thông qua danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo”.

Năm 2022, huyện Đức Thọ thực hiện rà soát 1.326 hộ nghèo; 1.626 hộ cận nghèo và 423 hộ có giấy đề nghị rà soát. Theo kết quả sơ bộ tính đến ngày 25/10, toàn huyện có 1.157 hộ nghèo với 2.710 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3,68%; 1.267 hộ cận nghèo với 4.237 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 4,03%. Đến nay, cơ bản các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã và đang tiến hành họp dân và niêm yết danh sách hộ nghèo, cận nghèo công khai.

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 làm cơ sở xây dựng các chương trình, đề án triển khai công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội cho giai đoạn này. Vì vậy, việc rà soát phải thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng cũng chính là động lực để mỗi người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Nam Giang