Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng năm mới các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực tết

Chúc tết tại các đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng mong muốn các cán bộ, chiến sỹ, người lao động vui tết đầm ấm, tươi vui, đồng thời nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chiều 30/1 (tức 28 tết), thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh, Công ty Điện lực tỉnh. Cùng tham dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà tết cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đến chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của lực lượng vũ trang nói chung, cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng đã góp phần cùng tỉnh nhà hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ, chiến sỹ quán triệt nghiêm túc các chế độ trực bảo đảm an toàn và sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục bám nắm cơ sở; thường xuyên thông tin, thực hiện tốt công tác phối hợp; phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh.

Cảm ơn lời chúc tết của Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Đơn vị sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung được giao; sẵn sàng xử lý các tình huống về vấn đề an ninh trật tự, an ninh quốc phòng. Trong năm 2022, tiếp tục xung kích trên các mặt trận, góp phần vì sự phát triển chung của tỉnh.

Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và đoàn công tác đã đến chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy chúc tết tại Công an TP Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an thành phố, đặc biệt trong đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong và sau tết.

Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà tết tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Thăm, chúc tết tại Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị đơn vị nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ và an toàn về điện, đặc biệt là trong dịp tết, góp phần cho Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn.

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong báo cáo kết quả của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và quyết tâm thực hiện các mục tiêu trong năm 2022.

Thông tin nhanh về kết quả năm 2021, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong cho biết, sản lượng điện thương phẩm toàn công ty thực hiện đạt 1.177,264 triệu kWh (tăng 7,61% so với năm 2020 và đạt 95,32% kế hoạch); tỷ lệ tổn thất điện năng 7,28% (giảm 0,69% so với năm 2020 và thấp hơn 0,02% so với kế hoạch).

Về công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, trong năm, công ty hoàn thành 14/14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 100%.

Năm 2022, Điện lực Hà Tĩnh đặt mục tiêu cấp điện ổn định, phục vụ công tác phòng chống dịch, nhu cầu sinh hoạt cho Nhân dân và các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn; hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất - kinh doanh, các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và tăng năng suất lao động; hoàn thành nhiệm vụ chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu là: điện thương phẩm ≥ 1.275,63 triệu kWh, tổn thất điện năng ≤ 6,8%, giá bán bình quân ≥ 1.914,11 đồng/kWh, thu nộp tiền điện đạt ≥ 100%.

Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021.

Sau khi nghe báo cáo kết quả năm 2021 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cán bộ, người lao động trong toàn công ty tiếp tục nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022; xây dựng văn hóa doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói chung.

Trước thềm năm mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, công nhân viên lao động trong toàn công ty năm mới đầm ấm, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức trực tuyến buổi thăm, chúc tết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến điểm cầu 13 huyện, thị, thành trong toàn tỉnh.

Thu Hà