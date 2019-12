Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh: Sắp xếp tổ chức bộ máy xã mới đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả

Sáng 6/12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn dự làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn nghe báo cáo tình hình thực hiện quy trình nhân sự sáp nhập xã theo Kết luận 144 -KL/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cùng lãnh đạo một số sở, ngành cùng dự làm việc.

Thực hiện sáp nhập xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Hương Sơn có 11 xã không không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích và dân số, thuộc diện phải sáp nhập thành 4 xã. Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn chọn 2 cặp xã làm điểm rút kinh nghiệm là: xã Tân Mỹ Hà (sáp nhập từ 3 xã Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Hà) và xã Quang Diệm (sáp nhập từ xã Sơn Quang, Sơn Diệm).

Đến nay, Ban Thường vụ huyện ủy Hương Sơn đã hoàn thành 5 nội dung trước khi thực hiện quy trình sắp xếp, bố trí cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đảm bảo quy trình thủ tục theo điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hương Sơn Hà Thị Huyền: Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đảm bảo hài hòa giữa các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn của địa phương có xem xét cơ cấu giữa các vùng (xã cũ) để ổn định tình hình cơ sở sau sáp nhập.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng: Quá trình tổ chức sắp xếp cán bộ đã đảm bảo các quy trình, công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên.

Tại buổi làm việc, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn báo cáo, làm rõ thêm công tác bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập, những thuận lợi, khó khăn.

Theo đó, tổng số cán bộ, công chức xã Tân Mỹ Hà có 58 người, trong đó, có đơn xin nghỉ: 13 người; số cán bộ, công chức còn lại 45 người (20 cán bộ, 25 công chức).

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Duy Trinh: Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, ngoài bám sát các quy định của trung ương, của tỉnh, cần xem xét có chính sách đối với đối tượng là con thương binh nặng, con liệt sỹ.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã có phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách đảm bảo bộ máy xã mới có phẩm chất, năng lực uy tín nổi trội, đáp ứng yêu cầu sau sáp nhập xã; không nhất thiết bố trí lựa chọn khép kín theo từng chức danh; đảm bảo hài hòa giữa các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn của địa phương có xem xét cơ cấu giữa các vùng (xã cũ) để ổn định tình hình cơ sở sau sáp nhập.

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ: Hương Sơn đã triển khai đề án sáp nhập xã theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh với phương châm thận trọng, chắc chắn, đảm bảo ổn định, tổ chức bộ máy xã mới đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Về cơ cấu, số lượng ủy viên ban chấp hành xã mới sau sáp nhập có 15 người, ủy viên ban thường vụ 5 người. Đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách bố trí theo tinh thần các kết luận, nghị định, nghị quyết của trung ương, tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Tập trung những vấn đề tồn tại, vướng mắc, khó khăn, đặc biệt là công tác nhân sự để có phương án giải quyết cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Hương Sơn đã chủ động, quyết liệt trong công tác sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức sắp xếp bộ máy cấp xã.

Quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy cũng đang còn một số vướng mắc, đặc biệt khối đoàn thể, mặc dù có đủ điều kiện, năng lực, uy tín nhưng chưa có phương án bố trí. Đối với công chức, trước mắt đề xuất bố trí mỗi chức danh 2 người. Chức danh công an xã mặc dù được đào tạo bài bản, chính quy nhưng do bố trí công an chính quy về xã nên nay đang dôi dư, chưa có phương án bố trí.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao kết quả của huyện Hương Sơn trong thực hiện Kết luận 144-KL/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện quy trình công tác cán bộ, phương án thành lập đảng bộ mới, chuyển giao tổ chức đảng; sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ xã khá kỹ, thể hiện sự chuẩn bị đồng bộ; thảo luận, đánh giá sắp xếp nhân sự dân chủ, thẳng thắn, khách quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu Thường trực, BTV Huyện ủy Hương Sơn tiếp tục làm rõ công tác cán bộ, số lượng, cơ cấu đảm bảo theo qui trình, quy định. Đặc biệt, việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải đảm bảo hết sức khách quan, dân chủ, đảm bảo bộ máy xã mới có phẩm chất, năng lực, uy tín nổi trội, đáp ứng yêu cầu sau sáp nhập xã.

