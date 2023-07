Cẩm Xuyên chủ động, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

6 tháng cuối năm 2023, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh bằng tinh thần chủ động, quyết liệt và cụ thể.

Đại biểu tham dự hội nghị

Sáng 12/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Thị Việt Ánh trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm 2023, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Cẩm Xuyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phân công, phân nhiệm rõ ràng gắn với phát huy trách nhiệm của từng cá nhân trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới trong chỉ đạo thực hiện. Huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Cẩm Xuyên trình bày các nội dung dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa XX.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 4.995 tỷ đồng (tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 52,9% so với kế hoạch năm 2023). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 120,3 tỷ đồng (đạt 40% kế hoạch tỉnh giao, bằng 29% dự toán HĐND huyện giao và bằng 75% so với cùng kỳ năm 2022). Sản xuất vụ xuân được mùa toàn diện. Xây dựng NTM, đô thị văn minh được tập trung quyết liệt ngay từ đầu năm. Công tác GPMB các dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam được đẩy mạnh...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe các báo cáo nội dung dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện khóa XX.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Vịnh Nguyễn Siêu Cường: Đề nghị huyện sớm ban hành quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để các địa phương triển khai xây dựng quy chế làm việc cho cơ sở.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: sớm ban hành quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và UBKT Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 để các địa phương triển khai xây dựng quy chế làm việc cho cơ sở; công tác kết nạp đảng viên và thành lập các doanh nghiệp mới gặp nhiều khó khăn; đẩy mạnh, đổi mới hoạt động du lịch để tăng thu ngân sách...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Cẩm Xuyên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thời gian tới, địa phương cần rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023, những nội dung nào khó cần phân công lãnh đạo phụ trách để tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng đảng viên, quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh kiểm tra giám sát, làm chắc chắn, bài bản cả về số cuộc và đối tượng; tăng cường đối thoại với nhân dân; tập trung cao cho công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; quan tâm công tác an sinh xã hội...

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đề nghị cả hệ thống chính trị cần tập trung cao cho triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm bằng tinh thần chủ động, quyết liệt và cụ thể.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành kết luận hội nghị

Trong đó, các ban, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện đề án phát triển kinh tế nông thôn; phát huy tiềm năng lợi thế, tạo điều kiện cho con em địa phương tham gia đầu tư vào các hoạt động du lịch để tăng thu ngân sách; rà soát chặt chẽ nguồn thu; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; làm nhà ở cho đối tượng chính sách; tăng cường các mặt công tác xây dựng Đảng... để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra năm 2023.

Phan Trâm