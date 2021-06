Căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp ở Hương Khê

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị huyện Hương Khê cần căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng những giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp nhất.

Sáng 17/6, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Hương Khê. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đi với đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã đến kiểm tra hoạt động sản xuất, phòng chống dịch của Công ty TNHH May Thảo My, điểm lấy mẫu xét nghiệm mở rộng bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại tổ dân phố 5, Trung tâm Y tế huyện (thị trấn Hương Khê) và khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Sao Mai (xã Hương Long).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra hoạt động sản xuất, phòng chống dịch của Công ty TNHH May Thảo My (thị trấn Hương Khê).

Từ ngày 24/4/2021 đến nay, huyện Hương Khê có 4.938 người đi, về từ vùng có yếu tố dịch tễ. Trong đó có 8 người thực hiện cách ly tập trung, 818 người thực hiện cách ly tại nhà, 1.876 người thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đoàn kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường Mầm non Sao Mai (xã Hương Long).

Về công tác xét nghiệm, tổng số mẫu xét nghiệm đã lấy là 4.737 mẫu, trong đó đã có kết quả 2.528 mẫu âm tính; đã thực hiện 2.209/8.000 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR cho các nhóm đối tượng ưu tiên.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra điểm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tại tổ dân phố 5 (thị trấn Hương Khê)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất của Hương Khê hiện tại là ưu tiên xét nghiệm đối với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao để kịp thời sàng lọc, phòng chống dịch hiệu quả. Công nhân các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải định kỳ tổ chức xét nghiệm để sàng lọc; công nhân phải có cam kết với doanh nghiệp hạn chế tiếp xúc khi rời đơn vị; doanh nghiệp phải có kế hoạch, phương án đảm bảo hoạt động ổn định trong trường hợp phát hiện ca dương tính. Thời gian tới, huyện Hương Khê cần theo dõi, đánh giá tình hình, tổ chức xét nghiệm đối tượng có nguy cơ; trong trường hợp ổn định, không có các nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng thì huyện chủ động căn cứ theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để đề xuất nới lỏng một số nhóm dịch vụ hoạt động trở lại trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng lưu ý, mặc dù Hương Khê đã có những giải pháp chủ động trong công tác phòng chống dịch, đến nay chưa có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 xuất hiện trên địa bàn nhưng tuyệt đối không chủ quan, lơ là và phải tiếp tục quan tâm, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra và tặng Trung tâm Y tế huyện Hương Khê một số vật dụng y tế như: khẩu trang, đồ bảo hộ, dung dịch sát khuẩn...

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, huyện cần bám sát chỉ đạo của tỉnh, đồng thời linh hoạt, sáng tạo, chủ động, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng những giải pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp nhất. Những khó khăn, vướng mắc và các nội dung vượt thẩm quyền cần sớm báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thăm hỏi người dân Hương Khê về công tác phòng chống dịch.

Đặc biệt, huyện cần phân loại kỹ các đối tượng có yếu tố dịch tễ, triển khai xét nghiệm sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ trong cộng đồng.

Ngoài ra, huyện cố gắng xã hội hóa các nguồn lực hỗ trợ thêm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tuyên truyền, động viên Nhân dân áp dụng đúng các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Dương Chiến