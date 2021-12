Chủ tịch nước nhấn nút khởi công Nhà máy Sản xuất Pin VinES tại KKT Vũng Áng

Chiều 12/12, tại KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy Sản xuất Pin VinES, quy mô giai đoạn 1 trên diện tích 8 ha với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và nhấn nút khởi công dự án.

Tham dự lễ khởi công, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương. Lễ khởi công vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Về phía tỉnh bạn có: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung Về phía chủ đầu tư có ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Video: Quang cảnh lễ khởi công Nhà máy Sản xuất Pin VinES

Nỗ lực thiết lập hệ sinh thái năng lượng sạch

Nhà máy Sản xuất Pin VinES do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư sẽ cung cấp pin Lithium dành cho các dòng xe ô tô điện và bus điện của Vinfast. Trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ được triển khai xây dựng với quy mô 8 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Toàn bộ hạ tầng của nhà máy gồm các phân xưởng đúc linh kiện, hàn tổ hợp và đóng gói (pack pin) sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo công suất 100.000 pack pin/năm. Giai đoạn 2 nhà máy sẽ mở rộng để sản xuất các tế bào pin và nâng cao công suất tới 1 triệu pack pin/năm.

Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ngành Trung ương, tỉnh dự lễ khởi công

Với mức độ tự động cao trên 80%, đây sẽ là nhà máy sản xuất pin đầu tiên và hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu. Bên cạnh đó, Vingroup cũng đang hợp tác với các đối tác chiến lược là những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ tiên phong để sản xuất pin xe.

Dự án được triển khai tại địa bàn phường Kỳ Thịnh - thị xã Kỳ Anh.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang cho biết: “Việc nghiên cứu xây dựng một nhà máy sản xuất pin tại KKT Vũng Áng là một trong các nỗ lực thiết lập hệ sinh thái năng lượng sạch, góp phần nội địa hóa nguồn cung của VinFast. Chúng tôi đã và đang đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác uy tín trên thế giới như Mỹ, Israel, Đài Loan, Trung Quốc… để nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ pin tiên tiến nhất như sạc siêu nhanh, pin thể rắn...”.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang: Việc nghiên cứu xây dựng một nhà máy sản xuất pin tại KKT Vũng Áng là một trong các nỗ lực thiết lập hệ sinh thái năng lượng sạch, góp phần nội địa hóa nguồn cung của VinFast.

Việc xây dựng nhà máy đánh dấu bước đi quan trọng trong việc thực hiện chiến lược pin “3 chân kiềng” của Vingroup như mua pin từ các nhà sản xuất tốt nhất thế giới, hợp tác với các đối tác để sản xuất các pin tốt nhất thế giới, tự nghiên cứu và phát triển sản xuất pin.

“Đây là chiến lược then chốt giúp Vinfast nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. Việc tự chủ sản xuất pin sẽ đảm bảo cung cấp nhiều loại pin đa dạng, phù hợp cho từng dòng xe điện VinFast, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu pin của thị trường xe điện trong nước và quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi mới đây, hãng xe Việt đã giới thiệu 2 mẫu xe điện Vfe35 và Vfe36 tại Los Angeles Auto Show (Mỹ) vào ngày 18/11 vừa qua, đánh dấu cột mốc chính thức đưa VinFast đặt chân vào thị trường quốc tế” - Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định.

Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup cũng đã cảm ơn Nhân dân địa phương trong việc đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua đã thường xuyên dành sự quan tâm hỗ trợ tỉnh, vì sự phát triển của Hà Tĩnh nói chung và các dự án trọng điểm trên địa bàn nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải: Lễ khởi công dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu để tiến hành đầu tư đồng bộ cả Tổ hợp công nghiệp ô tô, tạo nền móng để KKT Vũng Áng tiếp tục phát triển, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, nâng tầm thương hiệu ô tô quốc gia đối với cả khu vực và thế giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ban, ngành, TX Kỳ Anh, Nhân dân trong vùng dự án, với ý thức và trách nhiệm rất cao, đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng cảm ơn, ghi nhận Tập đoàn Vingroup về những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh nhà, với các dự án đầu tư đã hoàn thành đi vào hoạt động hiệu quả, các dự án đang chuẩn bị đầu tư; các hoạt động xã hội của Tập đoàn có tính cộng đồng lớn, mang lại sinh kế bền vững cho bà con Nhân dân Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch COVID-19, lễ khởi công dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu để tiến hành đầu tư đồng bộ cả Tổ hợp công nghiệp ô tô, tạo nền móng để KKT Vũng Áng tiếp tục phát triển, từng bước trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, nâng tầm thương hiệu ô tô quốc gia đối với cả khu vực và thế giới.

“Đối với Hà Tĩnh, dự án này đánh dấu bước đột phá bền vững đối với công nghiệp tỉnh nhà, góp phần quan trọng tăng thu ngân sách, tiến tới tự cân đối ngân sách địa phương, tăng cường nội lực cho đầu tư phát triển của Hà Tĩnh và giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh với trách nhiệm cao nhất của mình, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giải quyết nhanh chóng nhất các khó khăn, vướng mắc, để chủ đầu tư triển khai, hoàn thành đúng tiến độ các hạng mục dự án” - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị chủ đầu tư, cùng với các nhà thầu của dự án, đề cao trách nhiệm, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình; phối hợp với tỉnh trong việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống bền vững cho con em lao động địa phương, nhất là các hộ dân thuộc diện di dời tái định cư.

Đồng thời, đề nghị Tập đoàn Vingroup khẩn trương triển khai các dự án thành phần của Tổ hợp công nghiệp ô tô, thực hiện các bước để trình cấp thẩm quyền cấp phép, triển khai đầu tư dự án hạ tầng Khu công nghiệp 1.200 ha tại KKT Vũng Áng; phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công xây dựng nhà máy.

Vingroup sẽ trở thành tập đoàn hàng đầu trong nghiên cứu phát triển công nghệ mới

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng và đánh giá cao tầm nhìn mới của Tập đoàn Vingroup khi đã kịp thời điều chỉnh chiến lược, chuyển từ lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đặc biệt là công nghệ cao. Đó là nhà máy sản xuất ô tô VinFast, điện thoại thông minh và nay là nhà máy sản xuất pin.

Đây là bước tiến rất đáng khích lệ không chỉ đối với các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam, mà còn có ý nghĩa lớn trong việc cổ động các doanh nghiệp vừa và nhỏ mạnh dạn kết nối với những chuỗi giá trị định hình tương lai mới. Sự điều chỉnh này thể hiện sự tham gia trực tiếp, mạnh mẽ của Vingroup vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, hiện đại hóa nền kinh tế để bước vào quỹ đạo mới với năng suất cao hơn, hàm lượng công nghệ cao hơn, giá trị gia tăng cao hơn.

“Tôi kỳ vọng, Vingroup sẽ trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu, đầu tư vào nghiên cứu phát triển những công nghệ mới, đi tiên phong trong hoạt động đổi mới sáng tạo và thành công trên thị trường toàn cầu” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh trong việc đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các hồ sơ thủ tục và GPMB nhanh gọn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong những thập kỷ tới đây, năng lượng và an ninh năng lượng là then chốt cho mọi chiến lược phát triển. Thách thức lớn nhất không chỉ là sản xuất được năng lượng sạch để phục vụ phát triển bền vững, mà còn phải có khả năng dự trữ, vận chuyển linh hoạt đến tất cả những nơi có nhu cầu. Một trong những cuộc đua lớn phải kể đến chính là sản xuất pin. Bởi pin tốt, pin bền và khả năng tích trữ năng lượng của pin sẽ quyết định hiệu suất sử dụng của các dạng năng lượng sạch, bảo đảm an ninh năng lượng. Tôi vui mừng được biết Vingroup cũng đang hợp tác với các đối tác chiến lược là những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ tiên phong để sản xuất pin xe.

“Chủ động nắm bắt và phát triển công nghệ sản xuất pin là một cấu phần then chốt giúp VinFast nhanh chóng hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu. Việc tự chủ sản xuất pin sẽ đảm bảo cung cấp nhiều loại pin đa dạng, phù hợp cho từng dòng xe điện VinFast, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu pin của thị trường xe điện trong nước và quốc tế, đóng góp vào cuộc cách mạng xe điện toàn cầu” - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Tập đoàn Vingroup trong đợt dịch vừa qua đã ủng hộ, hỗ trợ các địa phương và các cơ quan phòng chống dịch tiền và trang thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Nhóm P.V