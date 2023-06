Chủ tịch UBND tỉnh: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn nắm chắc tình hình, tham mưu, thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều ngày 29/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đại hội đến 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; duy trì tốt quy chế phối hợp với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành trong tham mưu, giải quyết, xử lý tình hình, vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự.

Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kiểm soát và kiềm chế gia tăng tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá án, giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong các năm 2021, 2022, Công an tỉnh đều được Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở; Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh.

Các mặt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được quan tâm, phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm. Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn là đơn vị xếp tốp đầu của cả nước về tỷ lệ làm sạch dữ liệu dân cư, tỷ lệ cấp thẻ CCCD và tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử; đã tổ chức công bố hoàn thành cấp 100% chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân (đơn vị thứ 2 trên toàn quốc).

Các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác tham mưu, lãnh đạo chỉ huy, công tác hậu cần - kỹ thuật được chú trọng. Toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh đã có sự chuyển mình tích cực từ nhận thức, tư duy và hành động; việc chấp hành quy định về điều lệnh Công an nhân dân, đạo đức công vụ đến văn hóa ứng xử với tinh thần “Thượng tôn pháp luật; nghiệp vụ vững chắc; chính trị vững vàng; đối ngoại khéo léo” nhận được sự phản hồi tích cực từ cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong điều hành phần thảo luận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh trong nửa nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ; tăng cường công tác xây dựng Đảng; duy trì hiệu quả các quy chế phối hợp với các lực lượng trong đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn...

Tin liên quan: Người tham mưu đắc lực trong thực hiện Đề án 06 tại Hà Tĩnh Những ý tưởng thiết thực của Thượng úy Lê Ngọc Hảo - cán bộ Đội Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Hà Tĩnh) đã góp phần giúp “bộ máy” thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh “vận hành” hiệu quả.

Nghiên cứu kỹ 21 mô hình điểm thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu kỹ 21 mô hình điểm thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 và đánh giá tác động, tránh tình trạng không khả thi.

Hồng Nhung – Anh Cường