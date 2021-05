Cử tri Hà Tĩnh trao niềm tin, gửi kỳ vọng!

Trong không khí náo nức chung của cả nước, ngay từ sáng sớm, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã lần lượt đến các điểm bỏ phiếu, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, trao niềm tin tưởng, hy vọng đối với những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tại diễn đàn Quốc hội và HĐND các cấp.

Khu vực bỏ phiếu số 3 (tổ dân phố 3, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) trước giờ khai mạc.

Trước đó, trên khắp mọi miền quê Hà Tĩnh, từ thành thị đến nông thôn, từ miền lúa chín trĩu bông đến miền sóng xô bạc trắng, từ ngõ nhỏ đến đường lớn, từ người già đến trẻ nhỏ... tất cả đều có những sự chuẩn bị riêng để đón chào ngày hội non sông sao cho thật chu đáo, thật an toàn trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Dường như hôm nay bình minh đến sớm hơn mọi ngày. Biết bao nhiêu miền quê không ngủ, biết bao nhiêu trái tim thao thức cả đêm dài để chờ đợi tiếng gà gáy sáng, chờ đợi ánh sáng của ngày mới để có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Đối với những người mang trên mình nhiệm vụ kép, vừa phải đảm bảo an toàn ở khu vực bỏ phiếu vừa sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, sự chờ đợi đó càng trở nên thật đặc biệt.

Cử tri Trần Xuân Cậy (thôn Mỹ Thành, xã Cẩm Thạch, Cẩm Xuyên) là một trong những giáo dân đến sớm nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên để lựa chọn người đại biểu cho Nhân dân

Đâu chỉ có con người, những pano, ap phích, những cờ hoa, biểu ngữ khắp các nẻo đường dường như cũng mang niềm hân hoan, náo nức, tất cả đều thật rực rỡ, thật tươi vui trong sáng sớm tinh sương. Trong không khí ấy, những bài hát cổ động bầu cử phát qua loa phát thanh càng khiến lòng người thêm náo nức. Chúng tôi đã thấy rõ niềm tự hào về đồng bào, về non sông gấm vóc trong những bước chân chầm chậm của các cụ già, đã thấy được niềm tin tưởng, kỳ vọng ngời sáng trong ánh mắt, trong hành động cẩn trọng lựa chọn đại biểu của bao người... Họ đã cùng nhau trao gửi một kỳ vọng tha thiết và cũng chính là đã gieo vào lòng mình một hạt mầm tin yêu vững chắc.

Cử tri thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên trao đổi với nhau trước giờ khai mạc.

Mang trong mình niềm hân hoan của một cử tri, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại các điểm bầu cử từ rất sớm, vinh dự cùng các cử tri cao tuổi tiêu biểu nhất được địa phương tin tưởng lựa chọn mời bỏ những lá phiếu đầu tiên, góp phần khích lệ tinh thần của Nhân dân.

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu các địa phương, chúng tôi càng cảm nhận điều đó rõ hơn. Tại điểm bầu cử số 3 (tổ dân phố 3, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt. Tại đây, họ thực hiện nghiêm ngặt những quy định về y tế, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi để được thực hiện quyền công dân của mình.

Là một trong những cử tri có mặt sớm nhất, bà Đặng Thị Huệ (tổ dân phố 3) chia sẻ: “Để có thể tự tay lựa chọn những đại biểu ưu tú, vợ chồng tôi đã dậy từ rất sớm đến khu vực bỏ phiếu, nhằm nghiên cứu, tìm hiểu, xem xét thêm tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên”.

Cử tri Đặng Thị Huệ (khu vực bỏ phiếu số 3, phường Nam Hà, TP. Hà Tĩnh) hoàn thành nghĩa vụ công dân từ sáng sớm 23/5.

Với những cử tri lần đầu được tham gia bỏ phiếu, tâm trạng càng háo hức bội phần. Thời điểm này cũng là lúc các học sinh khối 12 đang tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, thế nhưng, với trách nhiệm lớn của công dân trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các em đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ rất sớm, nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng dịch theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế.

Nhiều cử tri mang trên mình chiếc áo đồng phục học sinh, gương mặt ánh lên niềm phấn khởi, tự hào khi lần đầu tiên được cầm trên tay “tấm vé” thực hiện quyền công dân.

Cảm xúc về lần bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc đời khiến cử tri Nguyễn Mậu Mạnh (học sinh lớp 12A, Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Thạch Đài, Thạch Hà) không thể nào quên.

Cử tri Nguyễn Mậu Mạnh (học sinh lớp 12A, Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Thạch Đài, Thạch Hà) - tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Bắc Tiến Nhà Ngo, xã Lưu Vĩnh Sơn) bộc bạch: “Lớp em có tất cả 31 bạn nhưng chỉ 1/3 trong số đó đủ tuổi được tham gia bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Điều đó càng khiến em cảm nhận được trọng trách và vinh dự của bản thân khi góp phần lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho Nhân dân để quyết định các vấn đề trọng đại của tỉnh, của đất nước. Là cử tri trẻ tuổi, bản thân em mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa đến vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; hỗ trợ nguồn vốn để người trẻ tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Cũng bởi ý nghĩa thiêng liêng của ngày hội non sông mà hôm nay, trong hành trình trao gửi niềm tin của cử tri, có thật nhiều câu chuyện, hình ảnh xúc động. Này là những cụ già lưng còng, tóc bạc được cháu con dìu đi bầu cử; này là hình ảnh các tăng ny, phật tử, các cha xứ, nữ tu sỹ đi bỏ phiếu trong trang phục của các tôn giáo; này là câu chuyện của những cán bộ chuyên trách mang hòm phiếu di động đến tận nơi cho các công dân đặc biệt bỏ phiếu... Tất cả như cùng hoà thanh để viết lên bài ca đẹp đẽ nhất, náo nức nhất, nhiều tin yêu nhất của non sông Việt Nam.

Cử tri thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh lựa chọn các ứng cử viên bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Có lẽ, 418 cử tri tham gia bỏ phiếu tại thôn Tây Hà (xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm sáng hôm nay, khi buổi đi lễ nhà thờ tại Chuẩn Giáo xứ Đồng Hòa đã được rút ngắn hơn thường lệ để kịp cho giáo dân tham gia ngày hội lớn của dân tộc.

Thôn Tây Hà có 900 nhân khẩu, trong đó giáo dân chiếm 80%. Các cử tri đều rất quan tâm tới cuộc bầu cử, nên hôm nay, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, ở các ngả đường bà con giáo dân đã tấp nập kéo về nhà thờ để hành lễ cầu nguyện và sau đó nhanh chóng tập trung về các khu vực bỏ phiếu bầu cử.

Sau giờ khai mạc, 418 cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6 (thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) đã tham gia lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức, tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri Nguyễn Quốc Lập (74 tuổi, thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, TX. Kỳ Anh) tham gia bỏ phiếu

Sau khi tự tay bỏ lá phiếu niềm tin, cử tri Nguyễn Quốc Lập (74 tuổi, thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) rưng rưng tự hào: “Tôi thường xuyên nắm bắt, tìm hiểu thông tin liên quan đến cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi tham gia tiếp xúc cử tri để lắng nghe chương trình hành động của các ứng viên, tôi đã có câu trả lời của riêng mình. Tôi tin mình đã lựa chọn được người xứng đáng và mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ biến lời nói thành hành động, đưa tiếng nói và khát vọng của Nhân dân tới các cơ quan hữu quan”.

Cử tri ở thôn 1, xã Đức Bồng (Vũ Quang) tham gia bỏ phiếu

Mang trong mình niềm tự hào và xúc động, các cử tri khu vực bỏ phiếu số 8 (xã Quang Thọ, thuộc huyện Vũ Quang) cũng không thể nào quên được hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang tự tay chèo thuyền đến bỏ phiếu.

Ở một số địa bàn đặc biệt khác, nhiều cử tri cũng phải di chuyển từ 10 đến 20km để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Dẫu vất vả nhưng ai nấy đều vui vẻ, háo hức.

Trong niềm tự hào, xúc động, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân chia sẻ: “Vũ Quang có tất cả 19.613 cử tri tham gia bỏ phiếu. Từ 6h sáng, phần lớn cử tri đã có mặt tại 70 khu vực bỏ phiếu trên toàn huyện để tham gia cuộc bầu cử. Qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 cùng với vấn đề đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện hết sức nghiêm túc. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cùng sự tin tưởng, chờ đón của cử tri, tôi kỳ vọng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Vũ Quang sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”.

Những cử tri là F1 hiện đang cách ly tập trung và các thành viên ban điều hành khu cách ly tập trung của huyện Thạch Hà tham gia bỏ phiếu.

Kỳ bầu cử lần này cũng trở nên đặc biệt hơn bởi sự xuất hiện của những khu vực bầu cử mới tại các điểm cách ly tập trung những công dân liên quan đến các ca bệnh Covid-19.

Mặc dù hoàn cảnh có chút đặc biệt nhưng tinh thần của các cử tri đều rất phấn chấn, tràn đầy tin tưởng. Đúng 8 giờ 30 phút sáng 23/5, 36 cử tri gồm 30 công dân đang cách ly tập trung và 6 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại khu cách ly huyện Thạch Hà (đặt ở Ban CHQS huyện cũ) đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Đây sẽ là cuộc bầu cử khó quên đối với những công dân đang cách ly tại Thạch Hà

“Dù đang cách ly tập trung nhưng vẫn được thực hiện quyền công dân của mình, đối với chúng tôi đó là niềm hạnh phúc rất khó để diễn tả. Hơn lúc nào hết, tôi tin không chỉ bản thân tôi mà cử tri của cả nước chung một niềm tin, các đại biểu trúng cử sẽ có trách nhiệm đối với Nhân dân trong việc quyết định những vấn đề trọng đại, đặc biệt là tiếp tục chú trọng những giải pháp khống chế và ngăn chặn mọi hiểm họa từ đại dịch Covid-19...”, ông Nguyễn Văn Tịnh (hộ khẩu thường trú tại thôn Phúc, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) tâm sự.

Để kịp thời động viên cử tri trên toàn tỉnh thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, ngay sau khi bỏ phiếu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng về các địa phương, kiểm tra, khích lệ tinh thần của Nhân dân, mong muốn họ sáng suốt lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu nhất. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử được triển khai tốt. Tại các tuyến đường lớn, khu vực trọng điểm về giao thông đều có sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông; tại các khu vực bỏ phiếu, công an và lực lượng chức năng đã túc trực từ sáng để đảm bảo trật tự, an toàn cho điểm bỏ phiếu.

Trong niềm vui chung ấy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Tú Anh đánh giá: "Tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong công tác tổ chức. Các bước đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học, chủ động, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong quá trình bỏ phiếu, công tác an ninh trật tự được đảm bảo, cử tri chấp hành tốt việc thực hiện thông điệp “5K” trong phòng dịch Covid-19.

Nhìn chung, quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng luật định và an toàn. Cử tri tham gia đi bầu cử trật tự, nghiêm túc, phấn khởi và đặt trọn niềm tin vào sự lựa chọn của mình."

Ngày hội non sông sẽ khép lại trong vài giờ đồng hồ nữa và hiện nay, những cử tri còn lại cũng đang lần lượt đến các điểm bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Hà Tĩnh đã và đang trải qua một ngày thật nhiều dấu ấn đẹp đẽ. Đó là dấu ấn của sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân; là dấu ấn của tinh thần dân tộc cao cả của toàn thể đồng bào...

