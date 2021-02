Đảm bảo an ninh trật tự để người dân TP Hà Tĩnh vui tết, đón xuân

Trong tháng cao điểm, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Tĩnh đã “trực chiến” 100% quân số, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình khi tết đến, xuân về.

Nhân dịp đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chiều 6/2, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh đã đến chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Tĩnh làm nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) của lực lượng công an thành phố Hà Tĩnh trong thời gian qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) của lực lượng công an thành phố Hà Tĩnh trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế của địa phương. Đặc biệt, trong tháng cao điểm, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Tĩnh đã “trực chiến” 100% quân số, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho mỗi gia đình khi tết đến, xuân về.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau tết, đặc biệt là dịch bệnh covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, vì vậy, lực lượng Công an thành phố cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trât tự ATGT; đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng dịch Covid-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng quà, chúc tết, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Tĩnh

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ; vận chuyển hàng lậu, hàng cấm; sử dụng chất kích thích, bia rượu trong quá trình điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, ắc tách giao thông, nhất là với khu vực trung tâm TP Hà Tĩnh.

Báo cáo nhanh tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh cho biết, để đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2021, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Trong dịp tết Tân Sửu, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả giải pháp chống ùn tắc giao thông, đặc biệt trên các tuyến phố chính. Trước thềm tết Nguyên đán Tân Sửu, Công an thành phố Hà Tĩnh đã mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp pháo. Tính đến ngày 1/2/2021, Công an thành phố đã vận động được 114 người dân đến giao nộp pháo nổ.

Bá Tân