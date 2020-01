Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện, xử lý tham nhũng

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy Đảng, chính quyền ở Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính đã nỗ lực phấn đấu quyết liệt, đạt được những kết quả toàn diện. Công tác quân sự, quốc phòng đảm bảo; an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tư pháp và phòng chống tham nhũng được triển khai thực hiện quyết liệt, đi vào chiều sâu. Năm 2019, tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được phát hiện trong các vụ án tham nhũng là 204.462.000 đồng; thu hồi 162.976.000 đồng. Các ngành hải quan, kiểm lâm; quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 1.082 vụ, với số tiền phạt hơn 9,3 tỷ đồng thu nộp vào nguồn ngân sách nhà nước.