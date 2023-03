Hà Tĩnh – Khăm Muồn tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác phát triển bền vững

Một số nội dung hợp tác trọng tâm theo dự thảo biên bản ghi nhớ: Hai bên tiếp tục thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành, địa phương tăng cường gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại các trường chính trị, hành chính của hai tỉnh. Trao đổi đoàn cấp cao hai tỉnh theo định kỳ hoặc thỏa thuận. Hai bên tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương dọc tuyến biên giới tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin theo dõi, kiểm tra, phòng chống các hoạt động gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đặc biệt là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật hai nước Việt Nam - Lào. Hai bên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho nhau, xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững chắc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh về an ninh truyền thống và phi truyền thống, giúp nhau xây dựng đội ngũ cán bộ thôn, bản ở khu vực biên giới gắn với xây dựng nông thôn mới. Hai bên tiếp tục đề xuất với Chính phủ hai nước ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực cảng biển Vũng Áng; ưu tiên nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 12 đoạn Cửa khẩu Cha Lo đến cảng Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025; nghiên cứu sớm đầu tư tuyến cao tốc kết nối Cửa khẩu Cha Lo với cảng Vũng Áng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) kiến nghị lên Chính phủ, các bộ, ban, ngành liên quan của mỗi nước để sớm triển khai mở rộng tuyến vận tải hành khách cố định liên vận Hà Tĩnh (Việt Nam) - Thà Khẹc (Lào) - Nakhon Phanom đến Băng Cốc (Thái Lan) và ngược lại. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp quy chế, quy định pháp luật của mỗi nước để các doanh nghiệp mỗi bên đầu tư kinh doanh trên các lĩnh vực tại hai tỉnh. Tiếp tục phối hợp hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình hợp tác phát triển kinh tế bền vững, nông nghiệp, nông thôn, chuyển đổi số và hỗ trợ các điều kiện hoạt động của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị, địa phương. Tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; quan tâm lựa chọn học sinh tham gia học tập theo chương trình hợp tác của hai bên đảm bảo chất lượng. Hai bên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, người dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn nữa về truyền thống tốt đẹp và tích cực vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn ngày càng phát triển...