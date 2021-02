Hà Tĩnh dừng bắn pháo hoa, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người dịp tết

Đây là những nội dung cần lưu ý, tập trung thực hiện mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đặt ra trong văn bản chỉ đạo tăng cường công tác chăm lo, tổ chức Tết Nguyên đán 2021, vừa được Tỉnh ủy ban hành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương chú trọng tuyên truyền để mọi người, mọi gia đình tự giác phòng ngừa, đồng lòng, chung sức cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch hiệu quả.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư tại Điện ngày 3/2/2021; để chuẩn bị chu đáo, tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021;

Các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Thông báo số 57-TB/TU ngày 22/01/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chú trọng tuyên truyền để mọi người, mọi gia đình tự giác phòng ngừa, đồng lòng, chung sức cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch hiệu quả. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ Nhân dân vui Tết, đón xuân.

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai…

Không tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động tập trung đông người để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và tiết kiệm nguồn lực để chăm lo, bảo đảm Tết cho Nhân dân, cũng như công tác chống dịch.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sớm phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, đồng thời phát động các phong trào thi đua, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu xuân.

Các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm việc trực Tết, tổ chức làm việc hiệu quả ngay sau khi kết thúc nghỉ Tết. Không sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công).

Đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ…

Đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trên. Các đồng chí Trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các địa phương, cơ sở. Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Trước đó, vào ngày 21/1/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản đồng ý để UBND thành phố Hà Tĩnh, UBND thị xã Kỳ Anh, UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Tết Tân Sửu 2021, kinh phí từ xã hội hóa và do các địa phương tự vận động. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc dừng bắn pháo hoa và các hoạt động tập trung đông người nhằm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và tiết kiệm nguồn lực để chăm lo, bảo đảm Tết cho Nhân dân.

Hương Anh