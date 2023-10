Hà Tĩnh luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp

Chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Chiều 9/10, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đến tặng hoa, chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chúc mừng Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

Đến chúc mừng Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vui mừng trước kết quả sản xuất kinh doanh nhiều khởi sắc của doanh nghiệp.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh là doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với nhiệm vụ kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của Nhân dân và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn.

Công ty có hệ thống mạng lưới gồm 78 cửa hàng xăng dầu bán lẻ và 6 cửa hàng kinh doanh tổng hợp; đảm bảo việc làm cho hơn 400 lao động, là đơn vị luôn nằm trong tốp đầu về thu nộp ngân sách. Sản lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 200.000 m3 xăng dầu/năm; doanh thu trung bình trên 4.000 tỷ đồng/năm.

9 tháng năm 2023, doanh thu công ty đạt hơn 3.000 tỷ đồng; đóng nộp ngân sách 254,3 tỷ đồng và thực hiện hoạt động an sinh xã hội số tiền hơn 4,1 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023, doanh thu công ty tăng trưởng 16% so với năm 2022.

Nhấn mạnh Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh là đơn vị kinh doanh mặt hàng chiến lược, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn thời gian tới, công ty tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo nguồn hàng cung ứng cho người dân và doanh nghiệp; quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy...

Đoàn tặng hoa, chúc mừng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đoàn đã đến tặng hoa, chúc mừng Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Hà Tĩnh (Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh).

Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đạt 20.619 tỷ đồng, tăng 1.502 tỷ đồng so với đồng năm. Tổng dư nợ đạt 13.226 tỷ đồng, tăng 1.081 tỷ đồng so với đầu năm. Hiện đơn vị có 373 cán bộ, người lao động. Trong 9 tháng năm 2023, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã nộp ngân sách hơn 10 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội 8,4 tỷ đồng.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động và công tác an sinh xã hội của của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh động viên tập thể cán bộ, người lao động của đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh.

Đoàn chúc mừng Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

Tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh (CCN Bắc Cẩm Xuyên), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những kết quả, đóng góp của công ty đối với sự phát triển KT-XH. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, công ty đã tạo được thương hiệu trên thị trường với nhiều mặt hàng, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động và tích cực trong an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Đoàn tham quan nhà máy sản xuất Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm, dược liệu, vật tư, trang thiết bị, dụng cụ y tế, thực phẩm dinh dưỡng... Công ty hiện có 650 cán bộ công nhân viên, gồm 8 bộ phận, 10 chi nhánh huyện, thị trong tỉnh và 6 chi nhánh ngoại tỉnh.

8 tháng năm 2023, doanh thu công ty đạt 271 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 5,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng/tháng. Trong 8 tháng, công ty cũng đã dành số tiền hơn 410 triệu đồng thực hiện công tác an sinh xã hội.

Tiếp đó, đoàn đã đến chúc mừng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Thạch Hà). Công ty chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, sản xuất cấu kiện công nghệ cao, bê tông tươi, bê tông đúc sẵn, gạch, ngói và thi công gia cố nền móng và các công trình...

Đoàn tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải.

Công ty hiện có hơn 1.000 lao động với mức thu nhập từ 8 - 20 triệu đồng/người/tháng. 8 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt hơn 2.435 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng; công ty cũng dành số tiền 500 triệu đồng cho công tác xã hội, từ thiện nhân đạo trên địa bàn.

Phát biểu chúc mừng doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, song công ty vẫn hoạt động ổn định, nộp ngân sách đầy đủ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn thời gian tới, công ty tiếp tục đổi mới, nỗ lực sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, có nhiều đóng góp hơn nữa cho KT-XH tỉnh.

Đoàn chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Dịp này, đoàn cũng đã đến tặng hoa, chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển KT- XH tỉnh và đánh giá cao vai trò Hiệp hội trong tập hợp, gắn kết doanh nghiệp tham gia các phong trào chung của tỉnh, góp phần cùng tỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao số lượng, chất lượng hội viên; tiếp tục là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Chiều 9/10, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng lãnh đạo một số đơn vị đã đến tặng hoa, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác đã tới tặng hoa, chúc mừng Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh.

Thời gian qua, dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất nhưng doanh thu của công ty vẫn đạt khá và đóng nộp vào ngân sách hơn 504,9 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2023.

Doanh nghiệp hiện giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo chế độ bảo hiểm cho 104 cán bộ, công nhân viên. Ngoài ra, còn tích cực thực hiện công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn chúc mừng Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh.

Chúc mừng Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận những đóng góp của công ty vào tốc độ tăng trưởng, giải quyết việc làm và đóng nộp ngân sách cho Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong công ty tiếp phát huy đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tỉnh sẽ luôn quan tâm, đồng hành cùng với doanh nghiệp trong giữ vững môi trường ổn định, sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng đoàn công tác đã tới chúc mừng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh.

Thông tin với đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo ngân hàng cho hay, thời gian qua, đơn vị tiếp tục hoạt động ổn định, có mức tăng trưởng khả quan, đặc biệt là công tác huy động vốn, cho vay, lợi nhuận, cũng như công tác an sinh xã hội.

Tính đến hết tháng 9/2023, ngân hàng đã huy động vốn trên địa bàn đạt 12.982 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 13.216 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,18% và chất lượng tín dụng đảm bảo an toàn hiệu quả.

Khẳng định hệ thống ngân hàng luôn là huyết mạch, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển năng động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ hiện đại, nhanh chóng, tạo điều kiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Viettel Hà Tĩnh.

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã tới tặng hoa, chúc mừng Viettel Hà Tĩnh – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội.

Viettel Hà Tĩnh là một trong những doanh nghiệp chủ lực trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phát triển KT-XH, đảm ANTT, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Viettel Hà Tĩnh đang giải quyết công ăn việc làm cho 309 người. 9 tháng năm 2023, doanh nghiệp này đóng nộp vào ngân sách 11,5 tỷ đồng thuế nội địa, trích 8,3 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của doanh nghiệp đối với sự phát triển của Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Viettel Hà Tĩnh tiếp tục có sự đầu tư nâng cấp hạ tầng để đảm bảo vùng phủ sóng và chất lượng phục vụ. Đặc biệt, hỗ trợ tỉnh trong xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ngọc Loan - Văn Đức